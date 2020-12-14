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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11631116321163311634
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04

  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.


в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую



уже показывал пару недель назад - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:
  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.


в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую



уже показывал пару недель назад - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
ми всі знаємо що то за квартири
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37

  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Время экспозиции не подскажите?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Voistov написав:Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.

ИМХО стремный вариант
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  #<1 ... 11631116321163311634
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