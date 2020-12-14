Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04
kingkongovets написав: dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
уже показывал пару недель назад -
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
striped
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:24
striped написав: kingkongovets написав: dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
уже показывал пару недель назад -
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
ми всі знаємо що то за квартири
kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37
Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Время экспозиции не подскажите?
rjkz
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:48
Voistov написав:
Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
ИМХО стремный вариант
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