Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 13:43
UA написав: Voistov написав: flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
Тобто особисто ви орендаря не бачили?
Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю
Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.
Voistov
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:09
реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:
3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$ будинок 1972 року
kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:49
В центрі Варшави, кв. метр після будівельників коштує 8000-10 000 куе?
UA
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:53
Voistov написав: UA написав:
Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю
Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.
Про роботу в Києві в орендарку питали?
UA
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:01
UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
Евро. Там символ евро после цифры.
striped
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04
kingkongovets написав: dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
уже показывал пару недель назад -
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
striped
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:24
striped написав: kingkongovets написав: dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
уже показывал пару недель назад -
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
ми всі знаємо що то за квартири
kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37
Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Время экспозиции не подскажите?
rjkz
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:48
Voistov написав:
Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
ИМХО стремный вариант
Прохожий
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Додано: Нед 03 бер, 2024 20:46
UA написав: Voistov написав: UA написав:
Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю
Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.
Про роботу в Києві в орендарку питали?
Арт дизайнер, такие удаленно работают из любой точки мира.
Посмотрим как и что, следующие 2-3 месяца
Voistov
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