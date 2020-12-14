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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11631116321163311634>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 13:43

  UA написав:
  Voistov написав:
  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.

Тобто особисто ви орендаря не бачили?

Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю :mrgreen:


Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:

3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$
будинок 1972 року
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:49

  Бетон написав:
  Faceless написав:Зображення

Варшава стоит в полтора раза дороже минимум - окраина, а центральные районы раза в 3..4.

В центрі Варшави, кв. метр після будівельників коштує 8000-10 000 куе?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:53

  Voistov написав:
  UA написав:Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю :mrgreen:


Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.

Про роботу в Києві в орендарку питали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:01

  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.


Евро. Там символ евро после цифры.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04

  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.


в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую



уже показывал пару недель назад - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:
  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.


в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую



уже показывал пару недель назад - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11246542/
и там же еще одна есть/была по 800.
похоже до сих пор не нашли покупателя.
ми всі знаємо що то за квартири
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37

  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Время экспозиции не подскажите?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Voistov написав:Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.

ИМХО стремный вариант
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:46

  UA написав:
  Voistov написав:
  UA написав:Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю :mrgreen:


Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.

Про роботу в Києві в орендарку питали?


Арт дизайнер, такие удаленно работают из любой точки мира.
Посмотрим как и что, следующие 2-3 месяца
Voistov
 
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