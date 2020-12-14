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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52
rjkz написав: Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Время экспозиции не подскажите?
В целом выставлялась неделю, но рекламировалась за деньги три дня.
Еще 150 гривен осталось на риелторе.
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Voistov
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Додано: Нед 03 бер, 2024 20:58
Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Вітаю з новою віхою в житті.
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fox767676
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