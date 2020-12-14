В целом выставлялась неделю, но рекламировалась за деньги три дня.
Еще 150 гривен осталось на риелторе.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:58
Додано: Нед 03 бер, 2024 22:21
kingkongovets Мав на увазі: Від 0,86 (в процесі будівництва) до 1,3к дол. вже в готовому будинку Варшавський 3. І будівництво вже десь в середині процесу, а не поле.
Хоча є навіть по 1к новобуд. Але метражі в районі сотні квадратів.
ЖК Family & Friends від 1 040 $/м² 120+ квадратів
ЖК Welcome Home на Стеценка від 1 040 $/м² 50+ квадратів
ЖК Navigator 2 від 890 $/м² 93+ квадрати
Це готові квартири і тільки ті, що згадав
|