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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52
rjkz написав: Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Время экспозиции не подскажите?
В целом выставлялась неделю, но рекламировалась за деньги три дня.
Еще 150 гривен осталось на риелторе.
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Voistov
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Додано: Нед 03 бер, 2024 20:58
Voistov написав:
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Вітаю з новою віхою в житті.
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fox767676
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:21
kingkongovets Мав на увазі: Від 0,86 (в процесі будівництва) до 1,3к дол. вже в готовому будинку Варшавський 3. І будівництво вже десь в середині процесу, а не поле.
Хоча є навіть по 1к новобуд. Але метражі в районі сотні квадратів.
ЖК Family & Friends від 1 040 $/м² 120+ квадратів
ЖК Welcome Home на Стеценка від 1 040 $/м² 50+ квадратів
ЖК Navigator 2 від 890 $/м² 93+ квадрати
Це готові квартири і тільки ті, що згадав
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dr_bastm
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:41
Олежан написав: cherchiltank написав:
Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)
рынок показал другую сторону
Квартира вже продалась? Ви школяр?)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:42
kingkongovets написав:
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
І знову кіт з лампою)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:44
UA написав: kingkongovets написав:
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
ремонт і все необхідне десь 25 000 потягнуло?
Фантазьор ти мєня називала)
Людина судиться зі своїми орендарями - хай пофантазує)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:45
UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
Ну так шевеляться 10 новобудов - може середня так і вийшла)
Париж взагалі - цифри зі стелі)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:47
dr_bastm написав: flyman написав: UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:52
kingkongovets написав:
реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:
3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$
будинок 1972 року
Ось в це повірю - якщо будинок в непоганому місті березняків і під постійне проживання - то чому б ні - однокімнатна з ремонтом в новобудові тих же березняків буде дорожче а з сімʼєю з дітьми там не поживеш)
Хто б в 2006 сказав що трикімнатна квартира в Києві (не на Теремках чи Троєщині і не хрущівка ) буде коштувати 64 баксів?)
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