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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11631116321163311634
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52

  rjkz написав:
  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Время экспозиции не подскажите?


В целом выставлялась неделю, но рекламировалась за деньги три дня.
Еще 150 гривен осталось на риелторе.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:58

  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Вітаю з новою віхою в житті.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:21

kingkongovets Мав на увазі: Від 0,86 (в процесі будівництва) до 1,3к дол. вже в готовому будинку Варшавський 3. І будівництво вже десь в середині процесу, а не поле.
Хоча є навіть по 1к новобуд. Але метражі в районі сотні квадратів.
ЖК Family & Friends від 1 040 $/м² 120+ квадратів
ЖК Welcome Home на Стеценка від 1 040 $/м² 50+ квадратів
ЖК Navigator 2 від 890 $/м² 93+ квадрати
Це готові квартири і тільки ті, що згадав
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:41

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile

Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)


рынок показал другую сторону

Квартира вже продалась? Ви школяр?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:42

  kingkongovets написав:ще одна реальна угода:

1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку

І знову кіт з лампою)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:44

  UA написав:
  kingkongovets написав:ще одна реальна угода:

1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку

ремонт і все необхідне десь 25 000 потягнуло?

Фантазьор ти мєня називала)
Людина судиться зі своїми орендарями - хай пофантазує)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:45

  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

Ну так шевеляться 10 новобудов - може середня так і вийшла)
Париж взагалі - цифри зі стелі)
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:47

  dr_bastm написав:
  flyman написав:
  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде

Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.

Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:52

  kingkongovets написав:реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:

3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$
будинок 1972 року

Ось в це повірю - якщо будинок в непоганому місті березняків і під постійне проживання - то чому б ні - однокімнатна з ремонтом в новобудові тих же березняків буде дорожче а з сімʼєю з дітьми там не поживеш)
Хто б в 2006 сказав що трикімнатна квартира в Києві (не на Теремках чи Троєщині і не хрущівка ) буде коштувати 64 баксів?)
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