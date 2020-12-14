RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11632116331163411635
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:15

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol: :mrgreen:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6080
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:20

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:ще одна реальна угода:

1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку

І знову кіт з лампою)

Мавпа на велосипеді трансформувалась в кота з лампою Аладіна?

Але розум, розум - залишився ???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23729
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:19

  Успіх написав:Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р


за таке щастя, що аж смайликів нема куди ставити, і послужити ще трохи можна :D
fox767676
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 13.06.20
Подякував: 288 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11632116331163411635
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16483340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 29961
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5059)
04.03.2024 08:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.