Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 07:15
Щось у вас КиЙоффф "поізносився"
А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха!
>>>
130 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
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Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545
І це НЕ центр міста!!!
А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$
(53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р
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Додано: Пон 04 бер, 2024 07:20
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
І знову кіт з лампою)
Мавпа на велосипеді трансформувалась в кота з лампою Аладіна?
Але розум, розум - залишився ???
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:19
за таке щастя, що аж смайликів нема куди ставити, і послужити ще трохи можна
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