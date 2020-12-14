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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11632116331163411635>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:46

  UA написав:
  Voistov написав:
  UA написав:Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю :mrgreen:


Парень снимал для своей девушки, или возможно будущей девушки.
Его то видел и показывал квартиру ему. Вот сейчас едем отдать микроволновку и познакомимся с самой жилицой.

Про роботу в Києві в орендарку питали?


Арт дизайнер, такие удаленно работают из любой точки мира.
Посмотрим как и что, следующие 2-3 месяца
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52

  rjkz написав:
  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Время экспозиции не подскажите?


В целом выставлялась неделю, но рекламировалась за деньги три дня.
Еще 150 гривен осталось на риелторе.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:58

  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.


Вітаю з новою віхою в житті.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:21

kingkongovets Мав на увазі: Від 0,86 (в процесі будівництва) до 1,3к дол. вже в готовому будинку Варшавський 3. І будівництво вже десь в середині процесу, а не поле.
Хоча є навіть по 1к новобуд. Але метражі в районі сотні квадратів.
ЖК Family & Friends від 1 040 $/м² 120+ квадратів
ЖК Welcome Home на Стеценка від 1 040 $/м² 50+ квадратів
ЖК Navigator 2 від 890 $/м² 93+ квадрати
Це готові квартири і тільки ті, що згадав
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:45

  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

Ну так шевеляться 10 новобудов - може середня так і вийшла)
Париж взагалі - цифри зі стелі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:47

  dr_bastm написав:
  flyman написав:
  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде

Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.

Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:52

  kingkongovets написав:реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:

3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$
будинок 1972 року

Ось в це повірю - якщо будинок в непоганому місті березняків і під постійне проживання - то чому б ні - однокімнатна з ремонтом в новобудові тих же березняків буде дорожче а з сімʼєю з дітьми там не поживеш)
Хто б в 2006 сказав що трикімнатна квартира в Києві (не на Теремках чи Троєщині і не хрущівка ) буде коштувати 64 баксів?)
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:15

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol: :mrgreen:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:19

Шо тут думати! З таким щастям ще рік - два послужити можна

  Успіх написав:Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р


за таке щастя, що аж смайликів нема куди ставити, і послужити ще трохи можна Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:12

  Успіх написав:Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol: :mrgreen:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р

Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)
cherchiltank
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