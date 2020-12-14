Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets Мав на увазі: Від 0,86 (в процесі будівництва) до 1,3к дол. вже в готовому будинку Варшавський 3. І будівництво вже десь в середині процесу, а не поле. Хоча є навіть по 1к новобуд. Але метражі в районі сотні квадратів. ЖК Family & Friends від 1 040 $/м² 120+ квадратів ЖК Welcome Home на Стеценка від 1 040 $/м² 50+ квадратів ЖК Navigator 2 від 890 $/м² 93+ квадрати Це готові квартири і тільки ті, що згадав
kingkongovets написав:реальна угода, яка відбулась приблизно тиждень тому:
3к, 64м2, 3й поверх в радянській панельці на Березняках (точну адресу не знаю) в «жилому стані»(с) за 66000$ будинок 1972 року
Ось в це повірю - якщо будинок в непоганому місті березняків і під постійне проживання - то чому б ні - однокімнатна з ремонтом в новобудові тих же березняків буде дорожче а з сімʼєю з дітьми там не поживеш) Хто б в 2006 сказав що трикімнатна квартира в Києві (не на Теремках чи Троєщині і не хрущівка ) буде коштувати 64 баксів?)