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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 11:13
cherchiltank написав:
Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)
Так. Має бути дешевше.
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Investor_K
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