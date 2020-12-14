Так. Має бути дешевше.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 11:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 04 бер, 2024 12:28
Так перемотайте перше ж оголошення лдо низу, де вже було одне зниження ціни зі 160 кує до 130 минулого року. Ще роки 2 почекати і можна за 70 к буде взяти.
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:32
Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі
і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:42
Активне будівництво новобудів для укро-їліти під час війни?
Тимчасове явище.
І не факт, що добудуються.
Зовсім не факт.
Треба було би робити земляні і бетонні укріплення в Запоріжській і Харківській областях. На жаль, українська "їліта" не думає ні про народ, ні про державу.
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