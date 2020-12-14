RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11633116341163511636>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)


Так. Має бути дешевше.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9672
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:28

  cherchiltank написав:
  Успіх написав:Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... =991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol: :mrgreen:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р

Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)

Так перемотайте перше ж оголошення лдо низу, де вже було одне зниження ціни зі 160 кує до 130 минулого року. Ще роки 2 почекати і можна за 70 к буде взяти.
Bolt
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:32

Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
барабашов
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 16.06.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)


з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі

і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували

А може нема кому цілувати? :D
reus
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:А може нема кому цілувати?

Чи кого?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9672
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:03

  Investor_K написав:
  reus написав:А може нема кому цілувати?

Чи кого?

Мабуть точніше, що нема кому, тому, що немає кого.
У мене є інформація від знайомих девелоперів, що продають тільки готове, або майже готове.
Востаннє редагувалось reus в Пон 04 бер, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Investor_K написав:
  reus написав:А може нема кому цілувати?

Чи кого?

Мабуть точніше, що нема кому, тому, що немає кого.
люди активно будують і ціни ніхто не скидає - це факт, над яким можете саркастопедитувати скільки завгодно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:12

  kingkongovets написав:люди активно будують і ціни ніхто не скидає - це факт, над яким можете саркастопедитувати скільки завгодно
Так я ж не заперечую щодо хотєлок. У мене є знайомі, які вже багато років тримають ціну, але продати не можуть. Звісно, що на готову первинку знайдуть покупця. Питання за яку ціну і коли.
reus
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  kingkongovets написав:люди активно будують і ціни ніхто не скидає - це факт, над яким можете саркастопедитувати скільки завгодно
Так я ж не заперечую щодо хотєлок. У мене є знайомі, які вже багато років тримають ціну, але продати не можуть. Звісно, що на готову первинку знайдуть покупця. Питання за яку ціну і коли.
хотєлки ж бувають не лише в продавців)
я теж маю достатньо знайомих з живими грошима, які в очікуванні предсказаними багатьма «експертами» панік сейлов просрали вже багато нормальних варіантів і втратили не лише гроші, але й час

але я відповідав черчілю на його смішну сентенцію про те, що після Грейту і Варшавських новобуди скінчаться, а свої звичні тезіси ви краще застосовуйте на продавцях і менеджерах оп, бо я в цю гру вмію не гірше за вас, повірте)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11633116341163511636>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24570 16483715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 11:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 30124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2704)
04.03.2024 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.