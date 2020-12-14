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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:33
Реус - вы б поделились чем сейчас занимаетесь и как с клиентурой
Вроде ж вы точно яйца с Гринкевичами на птицефабриках не скупаете по трЫ грЫвны на стол $_чикам и Бобам к Пасхе, менталитет не тот
А заодно может расскажете какие цены реальных продаж вашего девелопера? Не могут же сейчас вообще ничего не брать, дорого понятно не будут
Кинг - а почём реальные предложения в ОП А136 и башен смерти Мхитаряна? А то ЛУН светит цены как бы не котлована 5ти летней давности
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барабашов
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:34
kingkongovets написав: reus написав: kingkongovets написав:
люди активно будують і ціни ніхто не скидає - це факт, над яким можете саркастопедитувати скільки завгодно
Так я ж не заперечую щодо хотєлок. У мене є знайомі, які вже багато років тримають ціну, але продати не можуть. Звісно, що на готову первинку знайдуть покупця. Питання за яку ціну і коли.
хотєлки ж бувають не лише в продавців)
я теж маю достатньо знайомих з живими грошима, які в очікуванні предсказаними багатьма «експертами» панік сейлов просрали вже багато нормальних варіантів і втратили не лише гроші, але й час
але я відповідав черчілю на його смішну сентенцію про те, що після Грейту і Варшавських новобуди скінчаться, а свої звичні тезіси ви краще застосовуйте на продавцях і менеджерах оп, бо я в цю гру вмію не гірше за вас, повірте)
Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
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Faceless
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:52
Faceless написав:
Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
А що, в державі - все гуд?
Росте %% жирів у маслі?
Є підйом економіки?
Фейслес, в якій країні ви живете, все таки?
В Німеччині чи Швейцарії?Поки що ціни КРЖН тримаються винятково за рахунок допомоги Японії і Норвегії, які фінансують укро-зарплати і пенсії.
Ну і представники бидло-їліти, як завжди, щось собі да вкрадуть, з чужих грошей, і вкладуть їх у тетриси і рибальські.
Я би, до речі, на місці норвегів і японців, укро-їліті - не дав би нікуя, жодної гривни чи долара.
В Києві є надлишок житла.
Причому - в усіх сегментах.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 04 бер, 2024 16:00, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:52
барабашов написав:
Реус - вы б поделились чем сейчас занимаетесь и как с клиентурой
Вроде ж вы точно яйца с Гринкевичами на птицефабриках не скупаете по трЫ грЫвны на стол $_чикам и Бобам к Пасхе, менталитет не тот
А заодно может расскажете какие цены реальных продаж вашего девелопера? Не могут же сейчас вообще ничего не брать, дорого понятно не будут
Кинг - а почём реальные предложения в ОП А136 и башен смерти Мхитаряна? А то ЛУН светит цены как бы не котлована 5ти летней давности
У мене бізнес пов’язаний з послугами. Подробицями не маю бажання ділитися. На сьогодні дохід на 10% в грн., більше 2021 року. Все добре, звісно окрім війни. Щодо продаж девелопера, то на жаль не можу ділитися тому, що інформація конфіденційна. Продажі є, але не багато і тільки готове. Ціни він теж тримає, але реальні продажі тільки з дисконтом.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 04 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:54
барабашов написав:
Реус - вы б поделились чем сейчас занимаетесь и как с клиентурой
Вроде ж вы точно яйца с Гринкевичами на птицефабриках не скупаете по трЫ грЫвны на стол $_чикам и Бобам к Пасхе, менталитет не тот
А заодно может расскажете какие цены реальных продаж вашего девелопера? Не могут же сейчас вообще ничего не брать, дорого понятно не будут
Кинг - а почём реальные предложения в ОП А136 и башен смерти Мхитаряна? А то ЛУН светит цены как бы не котлована 5ти летней давности
Крайня замануха від avn по А136 була по 1900$, що корелюється з ціною на олх -20-30%. До речі- розбирають кран.
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gonchik74
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:55
gonchik74 написав: барабашов написав:
Реус - вы б поделились чем сейчас занимаетесь и как с клиентурой
Вроде ж вы точно яйца с Гринкевичами на птицефабриках не скупаете по трЫ грЫвны на стол $_чикам и Бобам к Пасхе, менталитет не тот
А заодно может расскажете какие цены реальных продаж вашего девелопера? Не могут же сейчас вообще ничего не брать, дорого понятно не будут
Кинг - а почём реальные предложения в ОП А136 и башен смерти Мхитаряна? А то ЛУН светит цены как бы не котлована 5ти летней давности
Крайня замануха від avn по А136 була по 1900$, що корелюється з ціною на олх -20-30%. До речі- розбирають кран
.
Гм.
ККЦ цього чомусь не бачить.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 15:57
Frant написав: gonchik74 написав: барабашов написав:
Реус - вы б поделились чем сейчас занимаетесь и как с клиентурой
Вроде ж вы точно яйца с Гринкевичами на птицефабриках не скупаете по трЫ грЫвны на стол $_чикам и Бобам к Пасхе, менталитет не тот
А заодно может расскажете какие цены реальных продаж вашего девелопера? Не могут же сейчас вообще ничего не брать, дорого понятно не будут
Кинг - а почём реальные предложения в ОП А136 и башен смерти Мхитаряна? А то ЛУН светит цены как бы не котлована 5ти летней давности
Крайня замануха від avn по А136 була по 1900$, що корелюється з ціною на олх -20-30%. До речі- розбирають кран
.
Гм.
ККЦ цього чомусь не бачить.
Чого не бачить? Розбирають, бо закінчили коробку. Все в контексті твердження ККЦ.
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gonchik74
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Додано: Пон 04 бер, 2024 16:00
Faceless написав:
Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
Хто шукає, той завжди знайде! Потрібно лише розуміти коли і де. Мене цілком влаштовує ціна останньої покупки.
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