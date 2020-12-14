Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Bolt Первая нормальная хата. Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз. И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200). Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏) Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.
Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
з приводу «хотєлок»: перший київський сучасний прибутковий будинок від Меркс колишня «фабрика іграшок», а зараз жк Атлантік на Антоновича 118 навпроти Володимирського ринку, де почались здаватись в оренду як комерційні приміщення по фасаду Антоновича та Володимиро-Либідській по 25$ за метр в стані «після будівельників», так і готові повністю укомплектовані квартири від забудовника зверніть увагу на ціни, відеоогляди та й взагалі спосіб подачі вчіться кароч оце справжній девелопмент
Прохожий не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ. Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.