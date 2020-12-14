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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11634116351163611637
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:58

  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?

Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:24

  Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.

З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з приводу «хотєлок»:
перший київський сучасний прибутковий будинок від Меркс
колишня «фабрика іграшок», а зараз жк Атлантік на Антоновича 118 навпроти Володимирського ринку, де почались здаватись в оренду як комерційні приміщення по фасаду Антоновича та Володимиро-Либідській по 25$ за метр в стані «після будівельників», так і готові повністю укомплектовані квартири від забудовника
зверніть увагу на ціни, відеоогляди та й взагалі спосіб подачі
вчіться кароч
оце справжній девелопмент

https://birdrent.com/house/77895
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:57

Зараз треба не клепати чергові новобуди для нуворишів, а будувати фортифікаційні споруди на донецькому і харківському напрямках. Техніка і будівельники повинні бути там.

Якщо ж укро-їліта цього не зрозуміє, то залишиться без штанів і піде служити новому хазяїну, за тарілку супа.
На жаль, зелені популісти реалізують саме цей варіант
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 бер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:57

  Frant написав:
  kingkongovets написав:люди активно будують і ціни ніхто не скидає - це факт, над яким можете саркастопедитувати скільки завгодно

"Циплят восени рахують"
На палубі "Титаніка", після того, як він налетів на айсберг, ще 20 хвилин грав оркестр.
:cry: Потім, потім, дійшло до всіх - далі пливти немає можливості :(

А Вам то шо з того?
Или предки заработали на спасательных плотах?
Куди пливти в льодяній воді???
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:19

Прохожий
не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал
В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К
Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр
Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ.
Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
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