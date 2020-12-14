Додано: Пон 04 бер, 2024 19:19

Прохожий

не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал

В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К

Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр

Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ.

Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.