Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Bolt Первая нормальная хата. Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз. И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200). Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏) Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.
Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
з приводу «хотєлок»: перший київський сучасний прибутковий будинок від Меркс колишня «фабрика іграшок», а зараз жк Атлантік на Антоновича 118 навпроти Володимирського ринку, де почались здаватись в оренду як комерційні приміщення по фасаду Антоновича та Володимиро-Либідській по 25$ за метр в стані «після будівельників», так і готові повністю укомплектовані квартири від забудовника зверніть увагу на ціни, відеоогляди та й взагалі спосіб подачі вчіться кароч оце справжній девелопмент
Прохожий не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ. Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
барабашов написав:Bolt Первая нормальная хата. Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз. И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200). Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏) Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.
Если аренда там за 75метров всего лишь 400 то макс сумму на руки посчитайте сами Для большей надо рылам искать идиёта с "кирпичом"
Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.
В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты. Я уезжать собрался, они бабло кладут. Ничего не понятно
А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! >>> 130 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/ >>> Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2) 135 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10723388/?utm_campaign=external_rank_10&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=930509660 >>> А є ще й по такій ціні 190 000$ https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/11207606/?utm_campaign=external_rank_10&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=991314545
І це НЕ центр міста!!!
А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за 28 000$ (53м2) І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р
Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)
Так перемотайте перше ж оголошення лдо низу, де вже було одне зниження ціни зі 160 кує до 130 минулого року. Ще роки 2 почекати і можна за 70 к буде взяти.
А через 4 роки і успіха Авалон знову до 28 000 $ скотиться. Економічні цикли в Україні вони самі розумієте які.. Закінчення однієї кризи стає початком нової. Причина завжди знайдеться.
roberto dark В 99м-2000м у нас при зарплате максимум 100уе на руки(на заводах там или в госструктурах) цена метра в довоенных сталинках с деревянными перекрытиями в ж0пе Днепра не падала ниже 80-90уе за метр в состоянии "ёптвоюмать"(полный капремонт),а 25ти летняя панель в тех домах, куда прилетело 14.01.2023го шла примерно по 200 Нарид жрал гречку, куриные субпродукты, Раму с Мивиной, бутылка беленькой стоила доллар,пивас семь бутылок на доллар, мясо и масло были деликатесами к 1му января(на день народження Степана) С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?