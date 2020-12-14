RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11635116361163711638>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:58

  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?

Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13461
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:24

  Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.

З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
UA
 
Повідомлень: 7950
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1789 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з приводу «хотєлок»:
перший київський сучасний прибутковий будинок від Меркс
колишня «фабрика іграшок», а зараз жк Атлантік на Антоновича 118 навпроти Володимирського ринку, де почались здаватись в оренду як комерційні приміщення по фасаду Антоновича та Володимиро-Либідській по 25$ за метр в стані «після будівельників», так і готові повністю укомплектовані квартири від забудовника
зверніть увагу на ціни, відеоогляди та й взагалі спосіб подачі
вчіться кароч
оце справжній девелопмент

https://birdrent.com/house/77895
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:19

Прохожий
не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал
В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К
Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр
Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ.
Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
барабашов
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 16.06.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:31

  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?

Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

Если аренда там за 75метров всего лишь 400 то макс сумму на руки посчитайте сами
Для большей надо рылам искать идиёта с "кирпичом"
барабашов
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 16.06.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.

В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:50

  Bolt написав:
  cherchiltank написав:
  Успіх написав:Щось у вас КиЙоффф "поізносився" ;)

А от ціна з мого ЖК, де я купив свою першу квіточку - однуху, яку переробив у двуху, яка відчувається, як трьоха! :lol: :D
>>>
130 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/
>>>
Або от ціни в сусідніх будинках-новобудах(аналогічний метраж, як і в мене 53м2)
135 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10723388/?utm_campaign=external_rank_10&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=930509660
>>>
А є ще й по такій ціні
190 000$
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/11207606/?utm_campaign=external_rank_10&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=991314545

І це НЕ центр міста!!! :lol: :mrgreen:

А я нагадаю, що свою квіточку був купив на котловані за
28 000$ (53м2)
І якщо мене пам'ять не підводить, то це був кінець 2017р

Дуже смішно, хай ставлять зразу 3 штуки за метр)

Так перемотайте перше ж оголошення лдо низу, де вже було одне зниження ціни зі 160 кує до 130 минулого року. Ще роки 2 почекати і можна за 70 к буде взяти.

А через 4 роки і успіха Авалон знову до 28 000 $ скотиться. Економічні цикли в Україні вони самі розумієте які.. Закінчення однієї кризи стає початком нової. Причина завжди знайдеться.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 03:25

roberto dark
В 99м-2000м у нас при зарплате максимум 100уе на руки(на заводах там или в госструктурах) цена метра в довоенных сталинках с деревянными перекрытиями в ж0пе Днепра не падала ниже 80-90уе за метр в состоянии "ёптвоюмать"(полный капремонт),а 25ти летняя панель в тех домах, куда прилетело 14.01.2023го шла примерно по 200
Нарид жрал гречку, куриные субпродукты, Раму с Мивиной, бутылка беленькой стоила доллар,пивас семь бутылок на доллар, мясо и масло были деликатесами к 1му января(на день народження Степана)
С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?
барабашов
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 16.06.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:30

  барабашов написав:roberto dark
С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Да хотябы фиксация убытков и переход с рюкзачком баксов от проданой по 500 недвиги румынский границы в поисках лучшей жизни.
Bolt
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:34

  барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11635116361163711638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, cherchiltank і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16484408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 30357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11510)
05.03.2024 07:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.