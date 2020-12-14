RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11635116361163711638
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:53

В рекомендованные закинуло, цены недвиги и аренды в Харькове (с 2.20 лучше смотреть)
https://youtu.be/rj8m6ivhd2M?si=XQ72OQNH2ERXpPsB
Bolt
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:12

  UA написав:
  Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.

З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.

Фейслесарям то невідомо, у них свій Київ в голові
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23732
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:15

  roberto dark написав:
  барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.

То буде не так швидко.
Українська їліта живе сьогоднягнім днем.
Про завтра - вона абсолютно не думає!

Людей на ці території можна набрати і підготувати.
Але укро-їліта абсолютно ригідна і нездатна на щось,крім дерибану
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23732
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:18

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?

Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))

Даже в таком дешмане фотошоп? , варочная без решёток
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 23.05.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:32

  Vadim_ написав:
  Прохожий написав:
  Bolt написав:Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))

Даже в таком дешмане фотошоп? , варочная без решёток

Решеточки предусмотрительно спрятаны в шуфляду, чтобы очередные потенциальные покупатели квартиры не спёрли при просмотре. Я бы и крутилки с плиты тоже бы спрятал.😎
Bolt
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11635116361163711638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16484408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 30357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11510)
05.03.2024 07:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.