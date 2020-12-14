Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?
Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.
То буде не так швидко. Українська їліта живе сьогоднягнім днем. Про завтра - вона абсолютно не думає!
Людей на ці території можна набрати і підготувати. Але укро-їліта абсолютно ригідна і нездатна на щось,крім дерибану
барабашов написав:Bolt Первая нормальная хата. Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз. И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200). Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏) Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.