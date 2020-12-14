Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.
З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.
барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?
Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.
То буде не так швидко. Українська їліта живе сьогоднягнім днем. Про завтра - вона абсолютно не думає!
Людей на ці території можна набрати і підготувати. Але укро-їліта абсолютно ригідна і нездатна на щось,крім дерибану
барабашов написав:Bolt Первая нормальная хата. Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз. И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200). Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?
Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏) Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.
cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі
і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували
Активно будуються - це коли півтора роки з котлованами до здачі в експлуатацію) A-136 - 5 років будується Трініті - 3 роки Тарьян - 7 бляха років Стенфорд - 4 роки Звісно можна списати на війну - але не все Руки не цілують бо нікому) - продажів цих довгобудів - нуль цілих хєр десятих)
Бетон написав:Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.
В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты. Я уезжать собрался, они бабло кладут. Ничего не понятно
Десь рік тому я чув про такі ж розмови з приводу поздняків) подивимося що з тими кафе буде через рік)
Бетон написав:Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.
В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты. Я уезжать собрался, они бабло кладут. Ничего не понятно
В 2007 однушка на Оболоні в панельні коштувала 100 тисяч), а 40 тисяч ремонт каже лише про здорожчання матеріалів і робіт, думаю бомж ремонт під ключ з меблями зараз тягне баксів на 500 за метр - тому нічого дивного)
барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?
Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.
Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни