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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11636116371163811639>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:53

В рекомендованные закинуло, цены недвиги и аренды в Харькове (с 2.20 лучше смотреть)
https://youtu.be/rj8m6ivhd2M?si=XQ72OQNH2ERXpPsB
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:12

  UA написав:
  Faceless написав:Деякі з 2009 очікують кратного падіння "неадекватних цін". То падінню заважали підтанцьовщики, то шаромиги, що цмулять цицьку, багаторічний "навєс", що за тими розрахунками вже має мати об'єм на невеликий облцентр.

З урахуваннм інфляції, ціни КРЖН від піку 2008 року впали в 5 разів.

Фейслесарям то невідомо, у них свій Київ в голові
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:15

  roberto dark написав:
  барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.

То буде не так швидко.
Українська їліта живе сьогоднягнім днем.
Про завтра - вона абсолютно не думає!

Людей на ці території можна набрати і підготувати.
Але укро-їліта абсолютно ригідна і нездатна на щось,крім дерибану
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:18

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Первая нормальная хата.
Сколько такую у вас сдать можно? Умножайте на 200 и за приблизительные деньги она уйдёт, ну может % 5 додавят вниз.
И да - при девале по Зебре или хуже гривневую сумму аренды тоже надо будет умножать на 200 и делить на курс(не дай аллаh тоже 200).
Ремонт там примерно 500-600уе/метр же стоит?

Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))

Даже в таком дешмане фотошоп? , варочная без решёток
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:32

  Vadim_ написав:
  Прохожий написав:
  Bolt написав:Теоретически баксов 500 могут попросить, но думаю реально 400.Райончик на любителя(на Дрлярчика😏)
Пы. Сы. Да, там пытались, что-то изобразить, но если присмотреться то средненько.

https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view/10472096/

та посмотрю тут реальные дизайнеры-эстеты собрались)
ИМХО под демонтаж)))

Даже в таком дешмане фотошоп? , варочная без решёток

Решеточки предусмотрительно спрятаны в шуфляду, чтобы очередные потенциальные покупатели квартиры не спёрли при просмотре. Я бы и крутилки с плиты тоже бы спрятал.😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:52

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)


з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі

і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували

Активно будуються - це коли півтора роки з котлованами до здачі в експлуатацію)
A-136 - 5 років будується
Трініті - 3 роки
Тарьян - 7 бляха років
Стенфорд - 4 роки
Звісно можна списати на війну - але не все
Руки не цілують бо нікому) - продажів цих довгобудів - нуль цілих хєр десятих)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:03

депутат купив квартиру в центрі Києва за $200 тисяч

"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.

Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України. :(
https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... 00-tysiach
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:10

  Бетон написав:Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.

В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно

Десь рік тому я чув про такі ж розмови з приводу поздняків) подивимося що з тими кафе буде через рік)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:12

  Бетон написав:Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.

В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно

В 2007 однушка на Оболоні в панельні коштувала 100 тисяч), а 40 тисяч ремонт каже лише про здорожчання матеріалів і робіт, думаю бомж ремонт під ключ з меблями зараз тягне баксів на 500 за метр - тому нічого дивного)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:14

  roberto dark написав:
  барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.

Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни
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