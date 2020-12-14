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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11636116371163811639
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:22

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.

В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно

Десь рік тому я чув про такі ж розмови з приводу поздняків) подивимося що з тими кафе буде через рік)

Закриються нафіг.
Досягнення - каву варити на продаж тим, кому лінь самому її приготувати.

З недолугості і тупості української їліти - сміються навіть антарктичні пінгвіни і африканські жирафи!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:27

  cherchiltank написав:
  roberto dark написав:
  барабашов написав:С чего сейчас на базе хоть каких то накоплений у пересичных, дорогих ремонтов хоть какими руками и материалами и себестоимости монолита примерно 800уе метр цена вдруг будет допустим 500 и с ремонтом и не в Алесандрии или Кременчуге?

Я писал не о СЕЙЧАС конечно же. Можно себе представить, что ждёт рынок недвижимости Украины, в недалёком будущем, хотя бы только из-за демографических угроз, если война продлится ещё года два например. Про экономические последствия вообще молчу.

Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни

Мыслями или аргументами може те обосновать?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:28

cherchiltank
нажаль Барабашов щоночі прокидаючись о третій від апное не вміє сконцентрувати памʼять і згадати, що:
1. В різні часи коефіцієнт серед.зарплата/вартість метру була дуже різна
2. Коеф. оренда/ ціна квартири також бувала дуже різною. Навіть приклад березня 2022 у нього чомусь не вспливає…

Приклад Херсону йому чомусь не підказує, що вартість куба бетону і ціна столєшки з каменю абсолютно не впливає на продажну ціну метру в Херсоні, де щодня (начебто фактор за дорожчай) знищуються кілька квартир. А 10% житлового фонду були під потопом.


Я не кажу, що буде зараз дешевій, навпаки, думаю рік точно буде стабільна ціна.
Але якщо девал, але якщо перестануть давати ракети ППО (а ракети для Ту95 і Калібри зараз накоплюють) то ціна може бути будь яка.
І я не впевнений, що в тому випадку мені захочеться «сумку з доларами з Хартума» (до речі, барабашов, досить бухати, я в Хартумі не був жодного дня і не планую) припаркувати в метри навіть Х0.2 від сьогодні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:33

  Hotab написав:cherchiltank
нажаль Барабашов щоночі прокидаючись о третій від апное не вміє сконцентрувати памʼять і згадати, що:
1. В різні часи коефіцієнт серед.зарплата/вартість метру була дуже різна
2. Коеф. оренда/ ціна квартири також бувала дуже різною. Навіть приклад березня 2022 у нього чомусь не вспливає…

Приклад Херсону йому чомусь не підказує, що вартість куба бетону і ціна столєшки з каменю абсолютно не впливає на продажну ціну метру в Херсоні, де щодня (начебто фактор за дорожчай) знищуються кілька квартир. А 10% житлового фонду були під потопом.


Я не кажу, що буде зараз дешевій, навпаки, думаю рік точно буде стабільна ціна.
Але якщо девал, але якщо перестануть давати ракети ППО (а ракети для Ту95 і Калібри зараз накоплюють) то ціна може бути будь яка.
І я не впевнений, що в тому випадку мені захочеться «сумку з доларами з Хартума» (до речі, барабашов, досить бухати, я в Хартумі не був жодного дня і не планую) припаркувати в метри навіть Х0.2 від сьогодні.


Зрозуміло, що собівартість не має жодної ролі в ціноутворенні Кржн.
Лише попит, підкріплений грошовими знаками.

Він все меньше і меньше.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:47

  Vadim_ написав:

Мыслями или аргументами може те обосновать?[/quote]
Звісно можу
1) хуйло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії
2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить
3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)


з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі

і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували

Активно будуються - це коли півтора роки з котлованами до здачі в експлуатацію)
A-136 - 5 років будується
Трініті - 3 роки
Тарьян - 7 бляха років
Стенфорд - 4 роки
Звісно можна списати на війну - але не все
Руки не цілують бо нікому) - продажів цих довгобудів - нуль цілих хєр десятих)
злив зараховано, не репетуй ото
kingkongovets
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