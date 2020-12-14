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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 08:47
Vadim_ написав:
Мыслями или аргументами може те обосновать?[/quote]
Звісно можу
1) хуйло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії
2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить
3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)
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cherchiltank
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Додано: Вів 05 бер, 2024 08:49
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі
і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували
Активно будуються - це коли півтора роки з котлованами до здачі в експлуатацію)
A-136 - 5 років будується
Трініті - 3 роки
Тарьян - 7 бляха років
Стенфорд - 4 роки
Звісно можна списати на війну - але не все
Руки не цілують бо нікому) - продажів цих довгобудів - нуль цілих хєр десятих)
злив зараховано, не репетуй ото
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kingkongovets
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Додано: Вів 05 бер, 2024 09:34
Ладно - судя по последним постам баланс сторонников дорожая и дешевея на ветке сохраняется. Был бы ЗРадио - может и сместился бы баланс, но его нет. Т.е. фактически все происходит по классике от самого лучшего мэра - в завтрашний день могут смотреть не только лишь все. НО! Ретроспективно то хоть объяснить провал по ценам в 18-19 (правильно написал года) способны? Почему тогда без девальвации, со спокойным АТО и без гетьманцева цены ушли вниз?
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striped
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Додано: Вів 05 бер, 2024 09:36
cherchiltank написав: Бетон написав:
Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.
В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно
Десь рік тому я чув про такі ж розмови з приводу поздняків) подивимося що з тими кафе буде через рік)
Так а що Позняки? Там в кафе повно народу. На севен повідкривали ще в кожному будинку по декілька штук. Ніхто не закрився. На славутичі теж народу повно.
В Аркадії парковку не впізнати, забита.
Людям подобається пох, мені - ніт, ось і все
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 05 бер, 2024 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:08
Hotab написав:
Приклад Херсону йому чомусь не підказує, що вартість куба бетону і ціна столєшки з каменю абсолютно не впливає на продажну ціну метру
тут ще ті грамотеї зібрались
Бетон написав:
Так а що Позняки? Там в кафе повно народу. На севен повідкривали ще в кожному будинку по декілька штук. Ніхто не закрився. На славутичі теж народу повно.
В Аркадії парковку не впізнати, забита.
Як на "Тітаніку" перші 20 хвилин після зустрічі з айсбергом.
тут 2 роки, ще не дійшло.
Можливо, за 2024 дійде?
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Frant
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