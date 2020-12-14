|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 08:47
Vadim_ написав:
Мыслями или аргументами може те обосновать?[/quote]
Звісно можу
1) хуйло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії
2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить
3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1197
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 08:49
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Думаю роки через 2 варшавський з грейтом нарешті продадуться і первинки не залишиться зовсім)
з того, що бачив особисто - активно будуються Трініті, Стенфорд, А136, ТТ, також є рух на Салюті, Арії, Рівердейлі
і шось не чув щоб там комусь у відділах продажів руки цілували
Активно будуються - це коли півтора роки з котлованами до здачі в експлуатацію)
A-136 - 5 років будується
Трініті - 3 роки
Тарьян - 7 бляха років
Стенфорд - 4 роки
Звісно можна списати на війну - але не все
Руки не цілують бо нікому) - продажів цих довгобудів - нуль цілих хєр десятих)
злив зараховано, не репетуй ото
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11026
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:34
Ладно - судя по последним постам баланс сторонников дорожая и дешевея на ветке сохраняется. Был бы ЗРадио - может и сместился бы баланс, но его нет. Т.е. фактически все происходит по классике от самого лучшего мэра - в завтрашний день могут смотреть не только лишь все. НО! Ретроспективно то хоть объяснить провал по ценам в 18-19 (правильно написал года) способны? Почему тогда без девальвации, со спокойным АТО и без гетьманцева цены ушли вниз?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3530 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:36
cherchiltank написав: Бетон написав:
Пока нахожусь в варшавском плюс, удивлению предприимчивости сограждан, нет предела: открыли кафе в каждом доме, два строймагазина, шторы, пивнухи, двери и дофига прочего и это в жалких 10 домах одного комплекса. Ремонт в таких кафе около 30 ..40 куе.
В яр граде открывается пятый неж.фонд. клиника, ресторан, кафе, большой салон красоты.
Я уезжать собрался, они бабло кладут.
Ничего не понятно
Десь рік тому я чув про такі ж розмови з приводу поздняків) подивимося що з тими кафе буде через рік)
Так а що Позняки? Там в кафе повно народу. На севен повідкривали ще в кожному будинку по декілька штук. Ніхто не закрився. На славутичі теж народу повно.
В Аркадії парковку не впізнати, забита.
Людям подобається пох, мені - ніт, ось і все
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 05 бер, 2024 09:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1888
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 10:43
Бетон написав:Так а що Позняки? Там в кафе повно народу. На севен повідкривали ще в кожному будинку по декілька штук. Ніхто не закрився. На славутичі теж народу повно.
В Аркадії парковку не впізнати, забита.
Людям подобається пох, мені - ніт, ось і все
в Трініті за оренду комерції в першій черзі чарджать по 30$ за метр, а у другій по 43$ (другу обіцяють здати на початку квітня) в стані «після будівельників», звичайно
метражі від 100м2, висота стель 6м в першій черзі і 3,7 у другій
впевнений шо в Севені теж аж ніяк не дешевше 25$
отакі реалії
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11026
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 11:57
останні дні довелось поспілкуватись со знайомими рилами по своїм справам, ну і про тенденції на ринку житлової питав же ж їх думки
короче висновки приблизно такі:
1) ринок насправді існує, але десь 80% - це угоди в бюджеті до 150, а то й до 100к$
причому це не тільки єоселя і сертифікати, є люди і з кешем
2) на 90% покупці - це приізджі і це робить ринок «нелогічним»(с), бо ці люди не розуміють переваг київських локацій, не звикли користуватись метро, багато з них давно звикли до авто і тому в першу чергу можуть уходити не найкращі по обʼєктивним показникам квартири
3) ринок у сегменті 200+ к$ теж існує, але через те, що умовні макси не хочуть робити суттєві знижки умовним реусам, а переважна більшість користувачів цього сегменту нині віддає перевагу оренді (і створює до речі на цьому ринку стабільний платоспроможний попит, на якому рили рублять зараз більше ніж айтішники) - реальних угод по купівлі мало
кажуть рік тому макси були більш договороспроможнішіми)
якось так
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 05 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11026
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:07
kingkongovets написав:
створює до речі на цьому ринку стабільний платоспроможний попит, на якому рили рублять зараз більше ніж айтішники)
Розсмішив, реально розсмішив.
ККЦ, порівняй ЗП середнього ріелтора і середнього айтишника.
Ти зовсім, зовсім тугий в інтелектуальній роботі.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 бер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23733
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:14
чого ви до тих "айтишників" вчепилися ?
100-200 тис це шо великі гроші для Києва ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:26
fox767676 написав:чого ви до тих "айтишників" вчепилися ?
100-200 тис це шо великі гроші для Києва ?
тому що це вже давно сталий мем, не ображайтесь)
мова була про те, що креативні рили нормально так рублять зараз на оренді інстаграмних дизайнерських квартир, які знімає переважно «яйцеголова» та креативна молодь
а ось вкладатись в них бажаючих серед них мало
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11026
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:49
kingkongovets
,
а ось вкладатись в них бажаючих серед них мало
Як би вони взагалі не релокнулись…
Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11170
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24571
|16484682
|
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
|
|1347
|5429169
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|30606
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|