Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Прохожий не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ. Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
Надо или в новую худ.. школу, под патронатом зеленого министра культуры или в худ.коледж. А то в 2024 году многоуровневые полукруглые гипсокартоновые потолки даже мне, протусовавшемуся годы в казармах, палатках, окопах, африканских помойках - выедают глаза…
Hotab написав:Як би вони взагалі не релокнулись… Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…
є таке, факт як фактом є й те, що після оприлюднення проєкту закона, блокпостів на околицях та рейдів по спортзалах багато бізнесів конкретно пригальмувало і на динамиці цін на оренду стріт рітейла це відобразилось доволі відчутно - восени я мав більше оптимізму щодо майбутньої індексації ставок через рік
Звісно можу 1) ху йло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії 2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить 3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)[/quote]
cherchiltank написав:Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни