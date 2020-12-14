RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11637116381163911640
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:55

  барабашов написав:Прохожий
не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал
В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К
Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр
Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ.
Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.

легко)
чтобы далеко не ходить из того же вчерашнего списка
https://rieltor.ua/lvov/flats-sale/view ... 0%3E%3E%3E
есть конечно вопросы особенно по мебели и по цветовым решениям но в целом ничего
Прохожий
 
Повідомлень: 13462
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:01

но художественную школу при меченом заканчивал


Надо или в новую худ.. школу, под патронатом зеленого министра культуры или в худ.коледж.
А то в 2024 году многоуровневые полукруглые гипсокартоновые потолки даже мне, протусовавшемуся годы в казармах, палатках, окопах, африканских помойках - выедают глаза…
Hotab
 
Повідомлень: 11170
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Як би вони взагалі не релокнулись…
Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…


є таке, факт
як фактом є й те, що після оприлюднення проєкту закона, блокпостів на околицях та рейдів по спортзалах багато бізнесів конкретно пригальмувало і на динамиці цін на оренду стріт рітейла це відобразилось доволі відчутно - восени я мав більше оптимізму щодо майбутньої індексації ставок через рік

але вже як є, поки що так
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11026
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:25

  kingkongovets написав:восени я мав більше оптимізму щодо майбутньої індексації ставок через рік
оптимішка ККЦ)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23733
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:33

  cherchiltank написав:
  Vadim_ написав:

Мыслями или аргументами може те обосновать?

Звісно можу
1) ху йло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії
2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить
3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)[/quote]
  cherchiltank написав:Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11637116381163911640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Ой+ і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16484686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 30609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11511)
05.03.2024 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.