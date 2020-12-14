Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Надо или в новую худ.. школу, под патронатом зеленого министра культуры или в худ.коледж. А то в 2024 году многоуровневые полукруглые гипсокартоновые потолки даже мне, протусовавшемуся годы в казармах, палатках, окопах, африканских помойках - выедают глаза…
Hotab написав:Як би вони взагалі не релокнулись… Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…
є таке, факт як фактом є й те, що після оприлюднення проєкту закона, блокпостів на околицях та рейдів по спортзалах багато бізнесів конкретно пригальмувало і на динамиці цін на оренду стріт рітейла це відобразилось доволі відчутно - восени я мав більше оптимізму щодо майбутньої індексації ставок через рік
Звісно можу 1) ху йло переоберуть на 6 років - тобто 6 років у нього буде карт-бланш на воєнні дії 2) економіка кацапії потихеньку перейшла на воєнні рейки і навчилася справлятися з санкціями - щоб зробити автомат і танк цього досить 3) мир хуйлу не потрібен тільки капітуляція - що він з того миру отримає? Його зараз все влаштовує - ванюшки дохнуть, економіка робить танки, населення тихенько сидить як миші)[/quote]
cherchiltank написав:Війна буде ще роки три як мінімум - цікаве почнеться після війни
барабашов написав:Прохожий не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ. Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
Спальня норм Сортир ужас Кухня - встроенный холодильник это капец при проблемах с компрессором(а дорогих и вечных типа как у меня был джэнэрал электрик сейчас наверно и не везут), но в целом в таком ключе и будет Конечно квартиры в ТТ(что ктото выкладывал осенью что сдать за 3куе не могут) это идеал но 2штук на метр ремонта у меня просто нет.
барабашов написав:Прохожий не знаю какой я по твоей шкале эстет но художественную школу при меченом заканчивал В таких ремонтах в Крыму жил по неделе-две и не блевал, что кран не Грое или Виллерой, а плита не Гагенау, драли минимум сотку в день и за такое и в 1К ,которая ощущалась как 2.25К Давай примеры нормального ремонта со своей точки зрения, только не в ТТ/Даймонде/Тетрисе в хатах по 7К+++ за метр Что то более реальное для обычного человека который не имеет коллцентра и не пиzzдит деньги на поставках в ВСУ. Ремонт в своей прелести уже скоро как третий год мучаю. Приму совет к сведению.
Після цього можу сказати що бачення інтерьєру дуже індивідуальне, чомусь хтось вирішив з дизайнерів що тепер так потрібно робити. Можливо цей ремонт розрахован на молодих людей які глянцу забагато передивились? хз
kingkongovets написав:останні дні довелось поспілкуватись со знайомими рилами по своїм справам, ну і про тенденції на ринку житлової питав же ж їх думки короче висновки приблизно такі:
1) ринок насправді існує, але десь 80% - це угоди в бюджеті до 150, а то й до 100к$ причому це не тільки єоселя і сертифікати, є люди і з кешем 2) на 90% покупці - це приізджі і це робить ринок «нелогічним»(с), бо ці люди не розуміють переваг київських локацій, не звикли користуватись метро, багато з них давно звикли до авто і тому в першу чергу можуть уходити не найкращі по обʼєктивним показникам квартири 3) ринок у сегменті 200+ к$ теж існує, але через те, що умовні макси не хочуть робити суттєві знижки умовним реусам, а переважна більшість користувачів цього сегменту нині віддає перевагу оренді (і створює до речі на цьому ринку стабільний платоспроможний попит, на якому рили рублять зараз більше ніж айтішники) - реальних угод по купівлі мало кажуть рік тому макси були більш договороспроможнішіми)
якось так
Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті.
Після цього можу сказати що бачення інтерьєру дуже індивідуальне, чомусь хтось вирішив з дизайнерів що тепер так потрібно робити. Можливо цей ремонт розрахован на молодих людей які глянцу забагато передивились? хз
Тут дизайнер навіть поряд не проходив. Це типовий ремонт людини зі "смаком" - навіщо нам дизайнер, не перший ремонт робимо. Такий стриманий вінегрет з матеріалів та фактур. Добре що хоча б з підлогою не став експериментувати - просто сірою зробив - грейт сакцесс.
Бетон написав:Так а що Позняки? Там в кафе повно народу. На севен повідкривали ще в кожному будинку по декілька штук. Ніхто не закрився. На славутичі теж народу повно. В Аркадії парковку не впізнати, забита. Людям подобається пох, мені - ніт, ось і все
в Трініті за оренду комерції в першій черзі чарджать по 30$ за метр, а у другій по 43$ (другу обіцяють здати на початку квітня) в стані «після будівельників», звичайно метражі від 100м2, висота стель 6м в першій черзі і 3,7 у другій
впевнений шо в Севені теж аж ніяк не дешевше 25$
отакі реалії
Чарджити можуть хоч 100 за метр - олх стерпить і не таке)
fox767676 написав:чого ви до тих "айтишників" вчепилися ? 100-200 тис це шо великі гроші для Києва ?
тому що це вже давно сталий мем, не ображайтесь)
мова була про те, що креативні рили нормально так рублять зараз на оренді інстаграмних дизайнерських квартир, які знімає переважно «яйцеголова» та креативна молодь а ось вкладатись в них бажаючих серед них мало
Яйцеголова і креативна у якої є гроші молодь? Всі пару десятків тисяч айтішників?) половина цієї молоді вже закордоном, друга половина там скоро буде - правда є ще онліфанз але їх теж не так багато)