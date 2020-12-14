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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:45
Hotab написав:kingkongovets
,
а ось вкладатись в них бажаючих серед них мало
Як би вони взагалі не релокнулись…
Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…
Мабуть вже донатити перестав.
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р, за півтора року війни задонатив 70куо.
Але дуже був переляканий тцк, поїхав з волонтерами до європ з кінцями, все розпродав
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:58
airmax78 написав:
Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті
Чужі гроші рахують невдахи, або ухилянти
А на рахунок ваших "хотєлок", то дійсно треба бути повним неадекватом, щоб їх розглядати. Я вже придбав те, що хотів і за ту ціну, на яку розраховував. А у вас залишилися мрії і теоретичне володіння квіточкою.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11
fox767676
,
Мабуть вже донатити перестав.
Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р
Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:14
Hotab написав:fox767676
,
Мабуть вже донатити перестав.
Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р
Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
ну вот и разница между поколениями
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fox767676
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