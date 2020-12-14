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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11638116391164011641
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:45

  Hotab написав:kingkongovets ,

а ось вкладатись в них бажаючих серед них мало

Як би вони взагалі не релокнулись…
Мій «корєш» айтішник (він виіздний поки що по здоровʼю) вже надовго зняв квартиру в Португалії за 500 метрів від моря /океану. Шле фотки і крутить дулі (по Захару). Бо не впевнений, що і буде далі виіздним по новому закону. Нова інстаграмна євродвуха в новобудові стоїть зачинена до зʼясування…


Мабуть вже донатити перестав.
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р, за півтора року війни задонатив 70куо.
Але дуже був переляканий тцк, поїхав з волонтерами до європ з кінцями, все розпродав
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:58

  airmax78 написав:Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті

Чужі гроші рахують невдахи, або ухилянти :D А на рахунок ваших "хотєлок", то дійсно треба бути повним неадекватом, щоб їх розглядати. Я вже придбав те, що хотів і за ту ціну, на яку розраховував. А у вас залишилися мрії і теоретичне володіння квіточкою.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11

fox767676 ,
Мабуть вже донатити перестав.

Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…

Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р


Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:14

  Hotab написав:fox767676 ,
Мабуть вже донатити перестав.

Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…

Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р


Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…


ну вот и разница между поколениями :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті

Чужі гроші рахують невдахи, або ухилянти :D А на рахунок ваших "хотєлок", то дійсно треба бути повним неадекватом, щоб їх розглядати. Я вже придбав те, що хотів і за ту ціну, на яку розраховував. А у вас залишилися мрії і теоретичне володіння квіточкою.

Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:37

  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50

  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:16

  барабашов написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???

чё мелочиться?
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  барабашов написав:Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???

чё мелочиться?
Линден)))


«па-триста»(с), як заповідав саша-обвал)

роки й десятиліття минають, а нострадамуси з годинником, застрягшим на пів-шостого, та заїзженими піснями про неминучий обвал нікуди не діваються)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:46

  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Цікаво, що ви називаєте "значно кращою локацією" в Києві. Розумію, що це є тайна велика і не можна викладати, бо ворожі ДРГ все ще в місті. Але хоча б натякніть приблизний район. Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
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  #<1 ... 11638116391164011641
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