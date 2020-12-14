|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11
fox767676
,
Мабуть вже донатити перестав.
Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р
Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11173
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:14
Hotab написав:fox767676
,
Мабуть вже донатити перестав.
Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…
Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р
Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
ну вот и разница между поколениями
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1214
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:26
reus написав: airmax78 написав:
Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті
Чужі гроші рахують невдахи, або ухилянти
А на рахунок ваших "хотєлок", то дійсно треба бути повним неадекватом, щоб їх розглядати. Я вже придбав те, що хотів і за ту ціну, на яку розраховував. А у вас залишилися мрії і теоретичне володіння квіточкою.
Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42762
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:37
airmax78 написав:
Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка?
Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4549
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50
reus написав: airmax78 написав:
Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка?
Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час
Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:16
барабашов написав: reus написав: airmax78 написав:
Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка?
Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час
Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской
- то наверно это сам Джек
или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???
чё мелочиться?
Линден)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13466
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:42
Прохожий написав: барабашов написав:
Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской
- то наверно это сам Джек
или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???
чё мелочиться?
Линден)))
«па-триста»(с), як заповідав саша-обвал)
роки й десятиліття минають, а нострадамуси з годинником, застрягшим на пів-шостого, та заїзженими піснями про неминучий обвал нікуди не діваються)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11028
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:46
reus написав: airmax78 написав:
Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка?
Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час
Цікаво, що ви називаєте "значно кращою локацією" в Києві. Розумію, що це є тайна велика і не можна викладати, бо ворожі ДРГ все ще в місті. Але хоча б натякніть приблизний район. Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42762
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02
airmax78 написав:
Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
Навіть ви, ще не знаєте про що мова, а вже почали кидатися тапками, хоча з ваших слів, ви не пролетаріат.
Мені все одно, хто і що думає з цього приводу. У мене немає ніякого бажання ділитися своїми персональними даними. Такі покупки не оприлюднюють.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4549
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:21
Hotab написав:
Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный…
Тот в отличие от нашего халамидника халабудами Харьков не окружал, 2 нормальные новостройки продал военным.
Но за границей до экзиля не был ни разу.
У молодежи конечно недвижимость не в приоритете.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1214
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24571
|16484912
|
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
|
|1347
|5429172
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|30833
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|