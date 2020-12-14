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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11639116401164111642>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11

fox767676 ,
Мабуть вже донатити перестав.

Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…

Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р


Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:14

  Hotab написав:fox767676 ,
Мабуть вже донатити перестав.

Есть у меня пидозра, что он в последнее время не донатил, шалунишка…

Є на доу малопридатний совісливий бобер 50р


Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный… но нет, тот и 70 грн не давал никуда….
«Мой» молодой и перспективный, и 30 лет нет…


ну вот и разница между поколениями :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Мені здається у Реуса немає грошей. Відмовитись від пропозиції що я йому робив влітку 2022 року - 400куе за 96 кв.м - ну це треба або не мати грошей, або бути в повному неадекваті

Чужі гроші рахують невдахи, або ухилянти :D А на рахунок ваших "хотєлок", то дійсно треба бути повним неадекватом, щоб їх розглядати. Я вже придбав те, що хотів і за ту ціну, на яку розраховував. А у вас залишилися мрії і теоретичне володіння квіточкою.

Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:37

  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50

  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:16

  барабашов написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???

чё мелочиться?
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  барабашов написав:Ну раз и лучше и дешевле - и наверно как я ХО в пешей близости от Круглоуниверситетской - то наверно это сам Джек или что-то покруче по двушке за метр и с Гагенау и Милле в комплекте???

чё мелочиться?
Линден)))


«па-триста»(с), як заповідав саша-обвал)

роки й десятиліття минають, а нострадамуси з годинником, застрягшим на пів-шостого, та заїзженими піснями про неминучий обвал нікуди не діваються)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:46

  reus написав:
  airmax78 написав:Потім будете сумувати: "а щастя було так близько". Ну ніт так ніт. Значить не заслужили ще.
Сумувати про те, що я придбав нерухомість значно кращої якості та локації і дешевше за кв. м., чим ваша квіточка? :D Ваше "щастя", я залишаю вам, можливо мрійником ви ще залишитеся де який час :D

Цікаво, що ви називаєте "значно кращою локацією" в Києві. Розумію, що це є тайна велика і не можна викладати, бо ворожі ДРГ все ще в місті. Але хоча б натякніть приблизний район. Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02

  airmax78 написав:Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
Навіть ви, ще не знаєте про що мова, а вже почали кидатися тапками, хоча з ваших слів, ви не пролетаріат. :D Мені все одно, хто і що думає з цього приводу. У мене немає ніякого бажання ділитися своїми персональними даними. Такі покупки не оприлюднюють.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Сначала подумал что наш снайпер безситкивочный…

Тот в отличие от нашего халамидника халабудами Харьков не окружал, 2 нормальные новостройки продал военным.
Но за границей до экзиля не был ни разу.
У молодежи конечно недвижимость не в приоритете.
fox767676
 
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