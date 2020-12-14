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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11639116401164111642
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:34

  kingkongovets написав:в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(


профанація
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:57

  kingkongovets написав:в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(

Ще немає ніякої редакції, а є більше 4000 правок. Ще не зрозуміло, що приймуть у другому читанні. І всі повинні розуміти, що якщо набагато збільшать адмін. штрафи для "ухилянтів", то несплата тягне за собою арешт нерухомості та рахунків. До речі на сьогодні теж можуть заблокувати, за несплату адмін.штрафу. Але одне діло тобі нарахували 1800грн, а інше, коли 1015050???грн Макс, ви встигли переоформити квіточку на родичів?
reus
 
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