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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11640116411164211643>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:34

  kingkongovets написав:в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(


профанація
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:57

  kingkongovets написав:в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(

Ще немає ніякої редакції, а є більше 4000 правок. Ще не зрозуміло, що приймуть у другому читанні. І всі повинні розуміти, що якщо набагато збільшать адмін. штрафи для "ухилянтів", то несплата тягне за собою арешт нерухомості та рахунків. До речі на сьогодні теж можуть заблокувати, за несплату адмін.штрафу. Але одне діло тобі нарахували 1800грн, а інше, коли 1015050???грн Макс, ви встигли переоформити квіточку на родичів?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:19

  reus написав:
  airmax78 написав:Або ж в нас з'явиться ще одна таємнича парадіз-локація на додаток до АППС-Люкс з клеєм що не жовтіє.
Навіть ви, ще не знаєте про що мова, а вже почали кидатися тапками, хоча з ваших слів, ви не пролетаріат. :D Мені все одно, хто і що думає з цього приводу. У мене немає ніякого бажання ділитися своїми персональними даними. Такі покупки не оприлюднюють.

Якщо район Києва - це персональні данні, то розміру его вашої персони можна тільки позаздрити або поспівчувати (в залежності від власного ВВВ (ЧСВ кацапською)).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:32

https://youtu.be/zHx-EYR8ITw?si=3wObS4jpdf1uNAxw Глянул ролик от бабушек-риелторш с Украины.
Одна из них рассказала про клиента, который купил до войны квартиру в Харькове за 50 000$, вложил в ремонт половину от этой суммы, и во время войны продал за 25 000$.
В Харькове падение цен на моменте 50%. То ли ещё будет....
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:35

  airmax78 написав:Якщо район Києва - це персональні данні, то розміру его вашої персони можна тільки позаздрити або поспівчувати (в залежності від власного ВВВ (ЧСВ кацапською)).

Повертайтеся в Київ, я Вас запрошу в гості, тоді будете вирішувати співчувати мені, чи ні. А відчуття власної важливості не залежить від соціального статусу та району проживання, а виключно від наявності прихованого плінтуса у квартирі.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:43

  reus написав:
  airmax78 написав:Якщо район Києва - це персональні данні, то розміру его вашої персони можна тільки позаздрити або поспівчувати (в залежності від власного ВВВ (ЧСВ кацапською)).

Повертайтеся в Київ, я Вас запрошу в гості, тоді будете вирішувати співчувати мені, чи ні. А відчуття власної важливості не залежить від соціального статусу та району проживання, а виключно від наявності прихованого плінтуса у квартирі.

Заздрість до ППМ - це нездорова тема. Якщо ремонт вже є, а ППМ немає, то вже все, потяг пішов. Живіть із цим і радійте тому що є. В наступному житті будуть і у вас ППМ. Можливо.
Я буду в Києві орієнтовно в червні цього року.
До речі, я ж нічого не приховую. Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:54

  roberto dark написав:https://youtu.be/zHx-EYR8ITw?si=3wObS4jpdf1uNAxw Глянул ролик от бабушек-риелторш с Украины.
Одна из них рассказала про клиента, который купил до войны квартиру в Харькове за 50 000$, вложил в ремонт половину от этой суммы, и во время войны продал за 25 000$.
В Харькове падение цен на моменте 50%. То ли ещё будет....

Враховуючи як харків'яне люблять своє місто - час купувати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:55

  roberto dark написав:https://youtu.be/zHx-EYR8ITw?si=3wObS4jpdf1uNAxw Глянул ролик от бабушек-риелторш с Украины.
Одна из них рассказала про клиента, который купил до войны квартиру в Харькове за 50 000$, вложил в ремонт половину от этой суммы, и во время войны продал за 25 000$.
В Харькове падение цен на моменте 50%. То ли ещё будет....

Ваші цифри - падіння в 3 (три) рази, якщо людина купила за 50, плюс ремонт 25, і продано за ціною євроремонта.

В Києві теж ціни нерухомості дешевшають.
Ширпотребівський сегмент йде вниз.
В порівнянні з 2021, зниження приблизно на 10-20%.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 бер, 2024 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

roberto dark написав: В Харькове падение цен на моменте 50%. То ли ещё будет....
а в Ашкелоні та Ашдоді шо по цінам?
не зловтішайся так відверто, доля має дуже чорне почуття гумору
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 05 бер, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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