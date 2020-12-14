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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:06
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:09
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
І кулі з того, ККЦ?
Хто корінний киянин, хто некорінний?
Більше нічим хвалитись?
Вся київська наука, всі будівництва - некорінні кияни.
Корінні кияни - в театрах і в КМДА.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:19
Продав квартиру 500к+, ціна в 2,5 рази плюс від початку війни. Експозиція 2 тижні. Приходить багато людей, переселенці, підприємці, військові... Зрозуміло, всі просять знижку 15-20%. Але продав відомій людині (зірка), без знижки, купувала для доньки. Є потужне зростання цін, угод та попиту на дорогі квартири. Дешеві квартири взагалі купують, як гарячі пиріжки. Брокер сказав, що по єОселі кожного дня угоди. Щодо подробиць, - не буде, та без коментарів, бо тут поважають лише власні хотєлкі тире вигадки про ринок нерухомості.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:23
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
Так це ж воно і є - в межах Старокиївського району. Мапи ж вміють читати не тільки кияне.
Шевченківський район - це ні про що. І вул. Естонська і Хрещатик - це все Шевченківський район.
Коли відкриють станцію метро Львівська брама (1-2 роки після закінчення війни) - це буде взагалі найкращий район Києва.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 бер, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:28
Frant написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
І кулі з того, ККЦ?
Хто корінний киянин, хто некорінний?
Більше нічим хвалитись?
Вся київська наука, всі будівництва - некорінні кияни.
Корінні кияни - в театрах і в КМДА.
Не гони ху й ні.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:35
airmax78 написав:Так це ж воно і є - в межах Старокиївського району. Мапи ж вміють читати не тільки кияне. Коли відкриють станцію метро Львівська брама (1-2 роки після закінчення війни) - це буде взагалі найкращий район Києва.
Старокиївський район - це застарілий совковий атавізм
кияни називають це містом Ярослава, або Старокиївською горою, там ще Афанасівський яр нижче є, де велотрек
метро - це «якщо», а не «коли» і цей район як і Поділ звичайно буде притягувати туристів, але для життя в квартирі
зараз немає комфортнішого місця, ніж Нова забудова від Черепанової гори до Либідської площі
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 05 бер, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:36
airmax78 написав:
До речі, я ж нічого не приховую. Квітка знаходиться в Старокиївському районі.
Старокиївський район на сьогодні відсутній в Києві. Звісно, що колись був в Києві район з такою назвою, але після адміністративної реформи 2001 року, райони столиці були перейменовані, а їх кількість і межі змінені. У 2024 році в столиці є десять районів. Коли володієш?? квіточкою, але не знаєш у якому районі вона знаходиться, то виникають питання.
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
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