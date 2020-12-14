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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:06
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:19
Продав квартиру 500к+, ціна в 2,5 рази плюс від початку війни. Експозиція 2 тижні. Приходить багато людей, переселенці, підприємці, військові... Зрозуміло, всі просять знижку 15-20%. Але продав відомій людині (зірка), без знижки, купувала для доньки. Є потужне зростання цін, угод та попиту на дорогі квартири. Дешеві квартири взагалі купують, як гарячі пиріжки. Брокер сказав, що по єОселі кожного дня угоди. Щодо подробиць, - не буде, та без коментарів, бо тут поважають лише власні хотєлкі тире вигадки про ринок нерухомості.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:23
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
на сьогодні найбільш комфортніша для проживання в квартирі місцевість в Києві - це Нова забудова, макс)
а квітка ваша знаходиться в Шевченківському районі якраз на місці колишніх Жидівських воріт, а потім Сінного ринку, біля Львівської площі
ото ж і воно, шо ви не киянин
Так це ж воно і є - в межах Старокиївського району. Мапи ж вміють читати не тільки кияне.
Шевченківський район - це ні про що. І вул. Естонська і Хрещатик - це все Шевченківський район.
Коли відкриють станцію метро Львівська брама (1-2 роки після закінчення війни) - це буде взагалі найкращий район Києва.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 бер, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:35
airmax78 написав:Так це ж воно і є - в межах Старокиївського району. Мапи ж вміють читати не тільки кияне. Коли відкриють станцію метро Львівська брама (1-2 роки після закінчення війни) - це буде взагалі найкращий район Києва.
Старокиївський район - це застарілий совковий атавізм
кияни називають це містом Ярослава, або Старокиївською горою, там ще Афанасівський яр нижче є, де велотрек
метро - це «якщо», а не «коли» і цей район як і Поділ звичайно буде притягувати туристів, але для життя в квартирі
зараз немає комфортнішого місця, ніж Нова забудова від Черепанової гори до Либідської площі
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 05 бер, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:36
airmax78 написав:
До речі, я ж нічого не приховую. Квітка знаходиться в Старокиївському районі.
Старокиївський район на сьогодні відсутній в Києві. Звісно, що колись був в Києві район з такою назвою, але після адміністративної реформи 2001 року, райони столиці були перейменовані, а їх кількість і межі змінені. У 2024 році в столиці є десять районів. Коли володієш?? квіточкою, але не знаєш у якому районі вона знаходиться, то виникають питання.
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:59
reus написав:
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
Це навіть не я так вважаю, так вважають з десяток країн (за скромними підрахунками), які в радіусі 1 км розмістили свої посольства.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:03
reus написав:
У 2024 році в столиці є десять районів. Коли володієш?? квіточкою, але не знаєш у якому районі вона знаходиться, то виникають питання.
Ага, а ще я стидаюсь того "як я виглядаю на складному велосипеді". Ласкаво просимо до клюбу майстрів до%батись до стовпу ім.rjkz
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 бер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:04
airmax78 написав: reus написав:
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
Це навіть не я так вважаю, так вважають з десяток країн (за скромними підрахунками), які в радіусі 1 км розмістили свої посольства.
Ну раз ви орієнтуєтеся на посольства, коли визначаєте район своєї мрії, то тоді ок
Тоді саме круте місце, це біля посольства США, чи грошей не вистачило?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:18
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
Це навіть не я так вважаю, так вважають з десяток країн (за скромними підрахунками), які в радіусі 1 км розмістили свої посольства.
Ну раз ви орієнтуєтеся на посольства, коли визначаєте район своєї мрії, то тоді ок
Тоді саме круте місце, це біля посольства США, чи грошей не вистачило?
ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:23
fox767676 написав: kingkongovets написав:
в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(
профанація
Что мешает исполнителю арестовать недвижимость? Это и сейчас возможно
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