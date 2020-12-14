RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11641116421164311644
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, Реус, загугліть де знаходилось посольство США перші 12 років української незалежності. Поки не побудували фортецю.
airmax78
 
Повідомлень: 42773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:28

  airmax78 написав:ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.

Ок. Посольство США викреслюємо :D Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!
reus
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:28

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав: Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань. :D

Це навіть не я так вважаю, так вважають з десяток країн (за скромними підрахунками), які в радіусі 1 км розмістили свої посольства.

Ну раз ви орієнтуєтеся на посольства, коли визначаєте район своєї мрії, то тоді ок :D
Тоді саме круте місце, це біля посольства США, чи грошей не вистачило? :D

Интересно, какой район крутой по вашему?
Я снимал квартиры во всех районах Киева кроме Троещины.
У меня было несколько десятков квартир от Печерска, поха до веника.
Себе выбрал именно Ярославов град.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:37

  reus написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.

Ок. Посольство США викреслюємо :D Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!

Реус, не потрібно намагатись здаватись, скажемо м'яко, кумеднішим ніж ви є. У будь-якій столиці світу, за виключенням, мабуть, тих де постійно йле громадянська війна, більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніших та найнебезпечніших районах міста. Сюрпрайз!
І до речі, посольство США НЕ викреслюємо: доки їм не була потрібна фортеця в Києві, вони так само були розташовані все в тому ж радіусі від квітки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 05 бер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 42773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Интересно, какой район крутой по вашему?
Я снимал квартиры во всех районах Киева кроме Троещины.
У меня было несколько десятков квартир от Печерска, поха до веника.
Себе выбрал именно Ярославов град.


Я не стверджую, що ЯГ, це поганий вибір. Але є кращі варіанти. Якщо ваш бізнес пов'язаний з нерухомістю, то ви повинні знати та орієнтуватися краще мене.
reus
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:43

  airmax78 написав:більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніщіх та найнебезпечніших районах міста.

Ще раз вам велике дякую за підказку! Я вже почав займатися продажем своєї помилки!
reus
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46

  reus написав:
  airmax78 написав:більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніщіх та найнебезпечніших районах міста.

Ще раз вам велике дякую за підказку! Я вже почав займатися продажем своєї помилки!

Нема за що. Це ази. Або як зараз модно казати: база.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 05 бер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 42773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.
airmax78
 
Повідомлень: 42773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:02

  airmax78 написав:Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.

Макс, ви би хоч трішки про історію міста почитали, де знаходиться ваша квіточка. Це вам не Одеса, історія багатовікова, складна та цікава.
reus
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:11

До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.
reus
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11641116421164311644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16485063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 30915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3113)
05.03.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.