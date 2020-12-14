|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:23
До речі, Реус, загугліть де знаходилось посольство США перші 12 років української незалежності. Поки не побудували фортецю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42773
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:28
airmax78 написав:
ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.
Ок. Посольство США викреслюємо
Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:28
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Да, і якщо ви вважаєте, що
Бульварно-Кудрявська вулиця, це найкраще місце Києва,то в мене більше нема до вас питань.
Це навіть не я так вважаю, так вважають з десяток країн (за скромними підрахунками), які в радіусі 1 км розмістили свої посольства.
Ну раз ви орієнтуєтеся на посольства, коли визначаєте район своєї мрії, то тоді ок
Тоді саме круте місце, це біля посольства США, чи грошей не вистачило?
Интересно, какой район крутой по вашему?
Я снимал квартиры во всех районах Киева кроме Троещины.
У меня было несколько десятков квартир от Печерска, поха до веника.
Себе выбрал именно Ярославов град.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1891
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:37
reus написав: airmax78 написав:
ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.
Ок. Посольство США викреслюємо
Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!
Реус, не потрібно намагатись здаватись, скажемо м'яко, кумеднішим ніж ви є. У будь-якій столиці світу, за виключенням, мабуть, тих де постійно йле громадянська війна, більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніших та найнебезпечніших районах міста. Сюрпрайз!
І до речі, посольство США НЕ викреслюємо: доки їм не була потрібна фортеця в Києві, вони так само були розташовані все в тому ж радіусі від квітки.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 бер, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42773
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:38
Бетон написав:
Интересно, какой район крутой по вашему?
Я снимал квартиры во всех районах Киева кроме Троещины.
У меня было несколько десятков квартир от Печерска, поха до веника.
Себе выбрал именно Ярославов град.
Я не стверджую, що ЯГ, це поганий вибір. Але є кращі варіанти. Якщо ваш бізнес пов'язаний з нерухомістю, то ви повинні знати та орієнтуватися краще мене.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:43
airmax78 написав:
більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніщіх та найнебезпечніших районах міста.
Ще раз вам велике дякую за підказку! Я вже почав займатися продажем своєї помилки!
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46
reus написав: airmax78 написав:
більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніщіх та найнебезпечніших районах міста.
Ще раз вам велике дякую за підказку! Я вже почав займатися продажем своєї помилки!
Нема за що. Це ази. Або як зараз модно казати: база.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 бер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42773
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51
Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42773
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 21:02
airmax78 написав:
Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.
Макс, ви би хоч трішки про історію міста почитали, де знаходиться ваша квіточка. Це вам не Одеса, історія багатовікова, складна та цікава.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 21:11
До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24571
|16485063
|
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
|
|1347
|5429182
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|30915
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|