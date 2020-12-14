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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 21:26
reus написав: airmax78 написав:
Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.
Макс, ви би хоч трішки про історію міста почитали, де знаходиться ваша квіточка. Це вам не Одеса, історія багатовікова, складна та цікава.
Починається діалог в стилі "сам дурак". Реус я ці місця ісходив з київськими істориками-екскурсоводами вздовж і поперек. Знаю всі місцеві легенди, хто де жив, що де було і куди зникло. Ви мені будете зараз розказувати де знаходиться моя квіточка.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:43
airmax78 написав:Ага, а ще я стидаюсь того "як я виглядаю на складному велосипеді". Ласкаво просимо до клюбу майстрів до%батись до стовпу ім.rjkz
взагалі то це питання ви колись задали мені, коли я повідомив, що іноді користуюсь складним сінглом для поїздок по центру, вас здивувало, що мене не хвилює як виглядає зі сторони двохметрова мавпа на 20ʼ колесах
не проекуйте свої численні комплекси на нас, Максим
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45
reus написав:До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.
там в 1036му році Ярослав розбив печенегів - дуже круто
можна багато заробити на екскурсіях
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:47
airmax78 написав:
Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:51
reus написав: airmax78 написав:
Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
У Відні, судячи з фактів
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54
Faceless написав: reus написав: airmax78 написав:
Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
У Відні, судячи з фактів
До речі Відень мені дуже подобається. Але Київ - рідніше та краще!
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:58
Faceless написав:У Відні, судячи з фактів
«глупий пінгвін робко прячєт тєло жирноє в утьосах»(с)
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:31
kingkongovets написав:
Faceless написав:У Відні, судячи з фактів
«глупий пінгвін робко прячєт [quote]
«умный смело достает» не всі однакової вдачі.
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