RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11642116431164411645
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Найвидатніша людина в історії Київської Русі погане місце для свого міста не обрала б.

Макс, ви би хоч трішки про історію міста почитали, де знаходиться ваша квіточка. Це вам не Одеса, історія багатовікова, складна та цікава.

Починається діалог в стилі "сам дурак". Реус я ці місця ісходив з київськими істориками-екскурсоводами вздовж і поперек. Знаю всі місцеві легенди, хто де жив, що де було і куди зникло. Ви мені будете зараз розказувати де знаходиться моя квіточка.
airmax78
 
Повідомлень: 42774
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Ага, а ще я стидаюсь того "як я виглядаю на складному велосипеді". Ласкаво просимо до клюбу майстрів до%батись до стовпу ім.rjkz


взагалі то це питання ви колись задали мені, коли я повідомив, що іноді користуюсь складним сінглом для поїздок по центру, вас здивувало, що мене не хвилює як виглядає зі сторони двохметрова мавпа на 20ʼ колесах

не проекуйте свої численні комплекси на нас, Максим
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11034
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.
там в 1036му році Ярослав розбив печенегів - дуже круто
можна багато заробити на екскурсіях
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11034
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:47

  airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"

Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
reus
 
Повідомлень: 4559
З нами з: 21.03.12
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"

Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
У Відні, судячи з фактів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34609
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 7956 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54

  Faceless написав:
reus написав:
  airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"

Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
У Відні, судячи з фактів

До речі Відень мені дуже подобається. Але Київ - рідніше та краще!
reus
 
Повідомлень: 4559
З нами з: 21.03.12
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:У Відні, судячи з фактів


«глупий пінгвін робко прячєт тєло жирноє в утьосах»(с)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11034
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:31

  kingkongovets написав:
Faceless написав:У Відні, судячи з фактів


«глупий пінгвін робко прячєт [quote]
«умный смело достает» не всі однакової вдачі.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11642116431164411645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16485163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 31033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2749)
05.03.2024 22:31
Ринок ОВДП (5828)
05.03.2024 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.