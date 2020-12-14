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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 01:59
reus написав: airmax78 написав:
Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 02:08
В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 02:51
барабашов написав:
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
Это восстановленные квартиры после попадания ракеты 26.02.22 г. (найдите в инете картинки), когда разрушено было с 17 по 21 этаж.
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