RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11643116441164511646
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 01:59

  reus написав:
  airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"

Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.

Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.
airmax78
 
Повідомлень: 42777
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 02:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
барабашов
 
Повідомлень: 3940
З нами з: 16.06.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 02:51

  барабашов написав:По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?

Это восстановленные квартиры после попадания ракеты 26.02.22 г. (найдите в инете картинки), когда разрушено было с 17 по 21 этаж.
Ltava
 
Повідомлень: 109
З нами з: 12.07.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:42

  airmax78 написав:До речі, Реус, загугліть де знаходилось посольство США перші 12 років української незалежності. Поки не побудували фортецю.


Я чего гуглить?
В очень неудомном месте.
На Пимоненко.
Я там первую свою 10 летнюю визу в США получал..
Очень сомнительное расположение для посольства.
Сразу понятно, что брали не подумав.
Как и некоторое временные "гости столицы".
Как там погода в Вене?
В июле в Киеве? Прям как год назад.
Ну-ну. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16264
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8241 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:47

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.

Ок. Посольство США викреслюємо :D Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!

Реус, не потрібно намагатись здаватись, скажемо м'яко, кумеднішим ніж ви є. У будь-якій столиці світу, за виключенням, мабуть, тих де постійно йле громадянська війна, більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніших та найнебезпечніших районах міста. Сюрпрайз!
І до речі, посольство США НЕ викреслюємо: доки їм не була потрібна фортеця в Києві, вони так само були розташовані все в тому ж радіусі від квітки.


Максим, вы были в том здании на Пимоненко?
Если нет, можете, как вернетесь, зайти в здание БТИ на Трехсвятительской.
Примерно то-же.
Зимой очередь держали в палатке перед входом, задница к скамейке примерзала.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16264
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8241 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:51

  reus написав:До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.


Макс когда-то угадал.
Паторжинского в минуте пещком.
Мы Вас вычислили.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16264
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8241 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:56

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:У Відні, судячи з фактів


«глупий пінгвін робко прячєт тєло жирноє в утьосах»(с)

По-перше тіло вже не «жирноє». Можливо, навіть, що бмі в мене зараз кращий ніж у вас. По-друге: в червні цього року, з великою верогідністю, таки повернусь до Києва.


:lol: :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16264
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8241 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 04:00

  барабашов написав:В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?


Кличка хата - возле Ёперного театра.
Написать точнее?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16264
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8241 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 11643116441164511646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24572 16485360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 бер, 2024 04:26
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 31168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2820)
06.03.2024 01:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.