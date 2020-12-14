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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 01:59
reus написав: airmax78 написав:
Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 02:08
В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
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барабашов
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Додано: Сер 06 бер, 2024 02:51
барабашов написав:
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
Это восстановленные квартиры после попадания ракеты 26.02.22 г. (найдите в инете картинки), когда разрушено было с 17 по 21 этаж.
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Ltava
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Додано: Сер 06 бер, 2024 03:42
airmax78 написав:
До речі, Реус, загугліть де знаходилось посольство США перші 12 років української незалежності. Поки не побудували фортецю.
Я чего гуглить?
В очень неудомном месте.
На Пимоненко.
Я там первую свою 10 летнюю визу в США получал..
Очень сомнительное расположение для посольства.
Сразу понятно, что брали не подумав.
Как и некоторое временные "гости столицы".
Как там погода в Вене?
В июле в Киеве? Прям как год назад.
Ну-ну.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 03:47
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
ОМГ... Реус, не можна бути таким... непоінформованим. Посольства США у країнах 3го Світу - це насамперед фортеці. Це не про козирне розташування, а про безпеку. До речі, я дуже здивований як дозволили побудувати всі ці 24-поверхівки поряд із ним.
Ок. Посольство США викреслюємо
Терміново продаю свою квіточку тому, що я усвідомив свою помилку у виборі району. Згоден навіть на хруща, головне, щоб біля посольства. Дякую Макс, що відкрили мені очі!
Реус, не потрібно намагатись здаватись, скажемо м'яко, кумеднішим ніж ви є. У будь-якій столиці світу, за виключенням, мабуть, тих де постійно йле громадянська війна, більшість посольств розміщується в найкращих, в найпрестижніших та найнебезпечніших районах міста. Сюрпрайз!
І до речі, посольство США НЕ викреслюємо: доки їм не була потрібна фортеця в Києві, вони так само були розташовані все в тому ж радіусі від квітки.
Максим, вы были в том здании на Пимоненко?
Если нет, можете, как вернетесь, зайти в здание БТИ на Трехсвятительской.
Примерно то-же.
Зимой очередь держали в палатке перед входом, задница к скамейке примерзала.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 03:51
reus написав:
До речі, я можу сказати своє улюблене місце в Києві, це Софійська площа.
Макс когда-то угадал.
Паторжинского в минуте пещком.
Мы Вас вычислили.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 04:00
барабашов написав:
В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
Кличка хата - возле Ёперного театра.
Написать точнее?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 05:06
rjkz написав: барабашов написав:
В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
Кличка хата - возле Ёперного театра.
Написать точнее?
Ога
Когда горели первые БТРы и покрышки, помню ватные ведущие интера брали интервью у его возмущённых гарью соседей.
Или то Вовкины соседи бухтели?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 05:08
Ltava написав: барабашов написав:
По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.
Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.
Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?
Это восстановленные квартиры после попадания ракеты 26.02.22 г. (найдите в инете картинки), когда разрушено было с 17 по 21 этаж.
Там на фото чистые и новые межэтажные перекрытия.
И этаж 24й вроде
Ракета снесла там не только столбы монолита но и плиты??
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