Додано: Сер 06 бер, 2024 02:08

В свете индекса массы тела и великов под киевский роккроулинг - чем район Бессарабки хуже Старокиевского или какой там расхваливал Реус? Софиевская площадь безумно дорогая же, там вроде у Кличка квартира? И ЯГ территориально далеко от того же Майдана Незалежности? Просто 35 лет по Киеву не гулял и поэтому путаюсь, должен был в марте 22го на два концерта был попасть в Волюм-клуб, но как то не сложилось и человек что должен был со мной поехать тогда, достаточно известный в своих кругах музыкант, скорее всего погиб...

По поводу квартир готовых и по 800 от Стрипеда - звонил какому то Кочергину за Лобановского 6, там 106 метров по такой цене, она вроде типа забирается, но 125 рядом есть.

Могу дать в личку его личный а не агентский номер - кто из местных - пообщайтесь, развод или нет.

Это не нахалстрой Войцеховского с вводом через суд?