КРЖН вже...
Валить рекламу навіть не на свою ЦА.
Це ціни м2 купи-купезної новобудів в ІФ...
Чи навіть менше? Бо в ІФу комусь могло здатись, що вони вже “зірвали банк”...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 07:40
КРЖН вже...
Валить рекламу навіть не на свою ЦА.
Це ціни м2 купи-купезної новобудів в ІФ...
Чи навіть менше? Бо в ІФу комусь могло здатись, що вони вже “зірвали банк”...
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