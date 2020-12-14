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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11644116451164611647
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 07:40

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


КРЖН вже...

Валить рекламу навіть не на свою ЦА.

Це ціни м2 купи-купезної новобудів в ІФ...
Чи навіть менше? Бо в ІФу комусь могло здатись, що вони вже “зірвали банк”...Зображення
Bobua
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