Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.
Место для комфортного проживания это субъективное мнение. Мне, например, не комфортно в районах в которых нужно идти либо вверх, либо вниз. Так же некомфортно в районах в которых нет зон для прогулок и которые находятся в окружении загруженных дорог. Да и вообще у каждого свои предпочтения. Кому-то важна близость к работе, кому-то рестораны, кому-то лес, кому-то вода, вам вот вообще посольства)) а судя по последним проектам девелепоров сформировался огромный спрос на жильё вдоль/над транспортными развязками.