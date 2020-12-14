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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11644116451164611647
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 07:40

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


КРЖН вже...

Валить рекламу навіть не на свою ЦА.

Це ціни м2 купи-купезної новобудів в ІФ...
Чи навіть менше? Бо в ІФу комусь могло здатись, що вони вже “зірвали банк”...Зображення
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На осокорках что-то серьезно горит. У меня есть подозрение, что горит в районе заказника на месте где у Столица Груп есть проект масштабной застройки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:26

  hume написав:На осокорках что-то серьезно горит. У меня есть подозрение, что горит в районе заказника на месте где у Столица Груп есть проект масштабной застройки.

https://x.com/grntmedia/status/17650865 ... AkHCMAPWMw
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:26

hume , по вечерним фоткам будто по земле горела трава широким фронтом. Или это свежее сейчас?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:31

  striped написав:. НО! Ретроспективно то хоть объяснить провал по ценам в 18-19 (правильно написал года) способны? Почему тогда без девальвации, со спокойным АТО и без гетьманцева цены ушли вниз?

Возможно я пропустил это снижение цен. Помню, что дно было 15-16 годах, потом метр только повышался. В 20-22г.(До войны) вообще не видел смысла в покупке из-за дороговизны.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:37

  Hotab написав:hume , по вечерним фоткам будто по земле горела трава широким фронтом. Или это свежее сейчас?

Трава, кущі, дерева. Одно из немногих мест отдыха жителей поха.

По классификации застройщика - сухостой)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:15

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"

Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.

Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.

Место для комфортного проживания это субъективное мнение. Мне, например, не комфортно в районах в которых нужно идти либо вверх, либо вниз. Так же некомфортно в районах в которых нет зон для прогулок и которые находятся в окружении загруженных дорог. Да и вообще у каждого свои предпочтения. Кому-то важна близость к работе, кому-то рестораны, кому-то лес, кому-то вода, вам вот вообще посольства)) а судя по последним проектам девелепоров сформировался огромный спрос на жильё вдоль/над транспортными развязками.

Каждому своё
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:36

  kingkongovets написав:в новій редакції законопроекту 10449 про мобілізацію відсутні обмеження на операції з нерухомістю для ухилянтів(

І що це змінить?)
cherchiltank
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