Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Починається діалог в стилі "сам дурак"
Ну що ви таке кажете. Ви, для мене авторитет, особливо в питанні, на що треба орієнтуватися у виборі району для придбання нерухомості для власного проживання.
Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.
Место для комфортного проживания это субъективное мнение. Мне, например, не комфортно в районах в которых нужно идти либо вверх, либо вниз. Так же некомфортно в районах в которых нет зон для прогулок и которые находятся в окружении загруженных дорог. Да и вообще у каждого свои предпочтения. Кому-то важна близость к работе, кому-то рестораны, кому-то лес, кому-то вода, вам вот вообще посольства)) а судя по последним проектам девелепоров сформировался огромный спрос на жильё вдоль/над транспортными развязками.
airmax78 написав:Якщо район Києва - це персональні данні, то розміру его вашої персони можна тільки позаздрити або поспівчувати (в залежності від власного ВВВ (ЧСВ кацапською)).
Повертайтеся в Київ, я Вас запрошу в гості, тоді будете вирішувати співчувати мені, чи ні. А відчуття власної важливості не залежить від соціального статусу та району проживання, а виключно від наявності прихованого плінтуса у квартирі.
Заздрість до ППМ - це нездорова тема. Якщо ремонт вже є, а ППМ немає, то вже все, потяг пішов. Живіть із цим і радійте тому що є. В наступному житті будуть і у вас ППМ. Можливо. Я буду в Києві орієнтовно в червні цього року. До речі, я ж нічого не приховую. Квітка знаходиться в Старокиївському районі. Яку локацію в Києві можна вважати "набагато кращою" - мені важко уявити. Але ж я не киянин - тому мені можна вибачити.
Ти ж вже обіцяв бути в червні 2023 року? Даю сто відсотків що найближчі 5 років ми тебе в Україні не побачимо)