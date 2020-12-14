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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11645116461164711648
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:40

  kingkongovets написав:
roberto dark написав: В Харькове падение цен на моменте 50%. То ли ещё будет....
а в Ашкелоні та Ашдоді шо по цінам?
не зловтішайся так відверто, доля має дуже чорне почуття гумору

Порівнювати 20 снарядів від граду і кілька ракет шахедів якось не те, плюс залізний купол таки працює добре, я вже мовчу про війну з ядерною державою і вівце…бами в тапках)
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:42

  Pir1 написав:Продав квартиру 500к+, ціна в 2,5 рази плюс від початку війни. Експозиція 2 тижні. Приходить багато людей, переселенці, підприємці, військові... Зрозуміло, всі просять знижку 15-20%. Але продав відомій людині (зірка), без знижки, купувала для доньки. Є потужне зростання цін, угод та попиту на дорогі квартири. Дешеві квартири взагалі купують, як гарячі пиріжки. Брокер сказав, що по єОселі кожного дня угоди. Щодо подробиць, - не буде, та без коментарів, бо тут поважають лише власні хотєлкі тире вигадки про ринок нерухомості.

Ще одна котловина прискакакала)
Військові по є оселі квартиру за півмільйона баксів?) чи то гривнів?)
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:43

  hume написав:
  airmax78 написав:Я ж просто запитав: яка локація "набагато краща" ніж історичний центр, обраний більшістю дипломатичних місій країн ЄС і не тільки для свого розташування в Києві. А замість короткої відповіді отримав лекцію що я нічого не розумію, понаєх, історії та адміністративного устрою Києва не знаю, і взагалі - нема про що зі мною розмовляти. Не вистачає тільки епілога про говноблок, який муміфікує людей заживо.

Место для комфортного проживания это субъективное мнение. Мне, например, не комфортно в районах в которых нужно идти либо вверх, либо вниз. Так же некомфортно в районах в которых нет зон для прогулок и которые находятся в окружении загруженных дорог. Да и вообще у каждого свои предпочтения. Кому-то важна близость к работе, кому-то рестораны, кому-то лес, кому-то вода, вам вот вообще посольства)) а судя по последним проектам девелепоров сформировался огромный спрос на жильё вдоль/над транспортными развязками.

Каждому своё

Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:47

  striped написав:
  hume написав:
  striped написав:. НО! Ретроспективно то хоть объяснить провал по ценам в 18-19 (правильно написал года) способны? Почему тогда без девальвации, со спокойным АТО и без гетьманцева цены ушли вниз?

Возможно я пропустил это снижение цен. Помню, что дно было 15-16 годах, потом метр только повышался. В 20-22г.(До войны) вообще не видел смысла в покупке из-за дороговизны.


Значит время так быстро летит :( Чем было обусловлено дно в 15-16м?

Девальвація гривні плюс війна на Донбасі
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:20

  striped написав:
  hume написав:
  striped написав:. НО! Ретроспективно то хоть объяснить провал по ценам в 18-19 (правильно написал года) способны? Почему тогда без девальвации, со спокойным АТО и без гетьманцева цены ушли вниз?

Возможно я пропустил это снижение цен. Помню, что дно было 15-16 годах, потом метр только повышался. В 20-22г.(До войны) вообще не видел смысла в покупке из-за дороговизны.


Значит время так быстро летит :( Чем было обусловлено дно в 15-16м?

Кратной девальвацией грн в 2014. С весны 2014 при курсе 14грн/дол некоторые застройщики спустили цены, в 15 году при 23 грн/дол все застройщики устроили распродажу. С 2017 начался плавный рост. Возможно был некий откат в конце 21 года, но он был относительно 20 ого года. Перед войной уже не мониторил, так как по отношению к 15-18 годам цены были уже не интересны для инвестирования.

Будет кратный девал цены опять упадут и спираль снова закрутится.
Востаннє редагувалось hume в Сер 06 бер, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:45

  airmax78 написав:Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.

Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.

Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.)
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:06

  hume написав:
  airmax78 написав:Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.

Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.

Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.)

Hume, в посольствах працюють люди, які, зазвичай, оселяються в безпосередній близкості від посольства. При чому, чим менш розвинена країна - тим ближче. Тому що посольство - це їх незалежна, недоторкана територія (в теорії). Тому в районі посольств, зазвичай, утворюється і відповідний район проживання працівників цих посольств. Тому коли обирають місце для розташування дип місії, не в останню чергу думають і про те, як там навколо буде жити працівникам. І ще багато про що думають і оцінюють. Шо середньостатистичному покупцю квартири в Києві може навіть в голову не прийти. Ну і я б не назвав старий центр Києва занадто діловим. Нажаль в Києві, взагалі, як такого ділового центру досі не з'явилось. Все розкидане вздовж всього міста.
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