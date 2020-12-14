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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11646116471164811649
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.

Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України. :(
https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... 00-tysiach
Бджоляри з ними згодні
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Ракета снесла там не только столбы монолита но и плиты??

Ні те ні інше
Faceless
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  #<1 ... 11646116471164811649
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