Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Vadim_ написав:"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.