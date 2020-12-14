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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11647116481164911650>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.

Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України. :(
https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... 00-tysiach
Бджоляри з ними згодні
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Ракета снесла там не только столбы монолита но и плиты??

Ні те ні інше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 12:50

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль в Києві, взагалі, як такого ділового центру досі не з'явилось. Все розкидане вздовж всього міста.


діловий центр в Києві вже давно сформувався навколо Республіканського (Троїцької площі)
адмінистративний - то звісно Печерськ
Подол та Старокиївська гора - історично-туристичні локації

припиняйте нести маячню

і цеє… оці ваші постійні побрехеньки з анонсами скорих приїздів виглядають вкрай недостойно, як для людини, зʼїбавшейся за кордон після перших вибухів ви взагалі забагато пиздите

не ганьбіться

Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
діловий центр в Києві вже давно сформувався навколо Республіканського (Троїцької площі)
адмінистративний - то звісно Печерськ
Подол та Старокиївська гора - історично-туристичні локації

припиняйте нести маячню

і цеє… оці ваші постійні побрехеньки з анонсами скорих приїздів виглядають вкрай недостойно, як для людини, зʼїбавшейся за кордон після перших вибухів ви взагалі забагато пиздите

не ганьбіться

Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.

Ну як навколо, імхо, Васильківська/Антоновича і від Ділової десь до Коновальця - така собі концентрація БЦ і офісів типу діловий центр.
Звісно, це не означає, що офісів/БЦ більше ніде немає
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Ну як навколо, імхо, Васильківська/Антоновича і від Ділової десь до Коновальця - така собі концентрація БЦ і офісів типу діловий центр.
Звісно, це не означає, що офісів/БЦ більше ніде немає


на Короленківській, Жилянській, Еспланадній та Басейній їх ніби теж вистачає і будуються нові
до речі на Троїцькій міжнародні ярмарки проводились
а в Новій забудові ще й найбільша концентрація трц і стріт рітейла
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну як навколо, імхо, Васильківська/Антоновича і від Ділової десь до Коновальця - така собі концентрація БЦ і офісів типу діловий центр.
Звісно, це не означає, що офісів/БЦ більше ніде немає


на Короленківській, Жилянській, Еспланадній та Басейній їх ніби теж вистачає і будуються нові
до речі на Троїцькій міжнародні ярмарки проводились
Тут просто важко сказати, де саме зупинитися, якщо вже якийсь "центр" окреслювати.
Якщо в когось буде час і натхнення, можна позначити на мапі БЦ наприклад і окреслити коло найбільшої концентрації. От і буде врешті закрите це питання :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:07

Возле соломенкого лесопарка Риел начинает строительство ЖК парк лайф на 750 квартир.

Как? Как в 2014 году можно разрешать строить такое унылое гвно? В Киеве есть много примеров достойной ахитектуры, ладно архитектором насрть на своё зодчество, но чем руководствуются в главном департаменте архитектуры кмда непонятно...

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Востаннє редагувалось hume в Сер 06 бер, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.


Теща інвалід, так ?
Тільки не треба розповідати який ви крутий профі, що вам неодмінно працювати в офісі замовника.У таких офіційно максимум відрядження.
І тисячі не менш крутіших і оплачуваних спеціалістів працюють на топові іноземні компанії з України зараз
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.


забув ще додати, як я щиро радий за вашу відмінну фізичну форму, а те що ви в такі важкі часи знаходите можливість накатувати 4000км за рік - це взагалі мега круто
а я раніше проїзджав в районі десятки за сезон, але за останні даа роки мабуть і 10 разів на вєліку не сидів - все якось не до того було, знаєте

у вас якесь хронічне нерозуміння київських локацій, як пороблено
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову


Зараз заплачу
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