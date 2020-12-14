fox767676 написав:
Теща інвалід, так ?
Тільки не треба розповідати який ви крутий профі, що вам неодмінно працювати в офісі замовника.У таких офіційно максимум відрядження.
І тисячі не менш крутіших і оплачуваних спеціалістів працюють на топові іноземні компанії з України зараз
Тут деякі лякаються назвати район свого проживання, вважаючи це персональними даними, один, знаходячись на пмж в США досі тримає в таємниці орендний парадіз-АППС люкс. А ви від мене вимагаєте резюме та паспорт. Немає в мене тещі, мама з батьком також померли, 1 дитина, ніякої інвалідністі.