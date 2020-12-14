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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11647116481164911650
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:30

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.


Теща інвалід, так ?
Тільки не треба розповідати який ви крутий профі, що вам неодмінно працювати в офісі замовника.У таких офіційно максимум відрядження.
І тисячі не менш крутіших і оплачуваних спеціалістів працюють на топові іноземні компанії з України зараз

Тут деякі лякаються назвати район свого проживання, вважаючи це персональними даними, один, знаходячись на пмж в США досі тримає в таємниці орендний парадіз-АППС люкс. А ви від мене вимагаєте резюме та паспорт. Немає в мене тещі, мама з батьком також померли, 1 дитина, ніякої інвалідністі.
airmax78
 
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